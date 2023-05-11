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İstanbul'un göbeğinde kâbus oldular: 1,5 saat içerisinde 3 kez kan döktüler! Uyuşturucu tacirleri bölgede hakimiyet kavgasına tutuştu

11.05.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde 1,5 saat içerisinde 3 silahlı saldırı düzenlendi. Polisin çalışmaları sonucu saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Saldırıların faillerinin ise uyuşturucu tacirleri olduğu öğrenildi. İddiaya göre Bahçelievler'de düzenlenen 3 silahlı saldırının nedeni ise zehir tacirlerinin bölgedeki hakimiyet kavgası. Saldırı anı kameraya da yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde kâbus oldular: 1,5 saat içerisinde 3 kez kan döktüler! Uyuşturucu tacirleri bölgede hakimiyet kavgasına tutuştu

Geçtiğimiz pazar günü Bahçelievler'de kaldırımda oturup sohbet eden 2 kişiye silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıya uğrayan gençler yaralanırken kaçan saldırganlardan biri yakalanmıştı. O saldırıyı düzenleyenlerin uyuşturucu tacirlerinin 1,5 saat içerisinde düzenlediği peş peşe saldırılar çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

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ADETA SUİKAST HAZIRLIĞI

Bahçelievler'de düzenlenen saldırıların altında uyuşturucu tacirlerinin hakimiyet kavgası olduğu belirtildi. Kanal D'de yer alan habere göre bölgede uyuşturucu satan grup karşı tarafa savaş açtı ve çetenin infaz timleri devreye girdi. Onlar da bir suikasta gider gibi hazırlandı: silahlar alındı, çelik yelekler giyildi.

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İlk saldırı motosiklet üzerinden yapıldı. Kasklı saldırganlar hedefin yanından geçerken arkada oturan saldırgan tetiğe bastı. Adam ilk kurşundan kaçtı ama içeri girerken vurulup ağır yaralandı.

SADECE 2,5 KM UZAKLAŞTILAR...

Silahlı saldırganlar biraz ileride bir sokakta motosikletten inip otomobile bindi, o araç da çalıntıydı. Hedef, yine diğer grubun üyesi olan ve 2,5 km ötede bir sokak başında oturmuş sohbet eden 2 kişiydi.

Otomobilden inip yanlarına geldiler ve kurşun yağdırdılar. Koşarak kaçan saldırganlar aynı otomobile binip 3. adrese yöneldi. Orada da birini silahla vurup yaraladılar.

Başlıksız-2

Şüphelilerden biri yakalandı.

BİR SALDIRI DAHA! DİĞERLERİYLE BAĞLANTILI MI?

Polisin araştırması sürerken çatışmalar da devam etti. Olayların ardından Bahçelievler'de yine silahlar susmadı. Dün bir iş yeri tarandı. Polis bu olayın da diğerleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

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uyuşturucu silahlı saldırı

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