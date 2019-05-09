İstanbullu Gelin'de sürpriz isim!

Sevilen oyuncu İdiz, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Esma’nın kaldığı huzur evinin renkli bir sakini olarak ekrana gelecek.

Esma’yı tekrar konağa getirebilmek için türlü numaralara baş vuran Boranlar ve Garip, sık sık ziyaret ettikleri huzur evinin sakinleri ile samimiyet kurarlar.

Bu durum eve dönmeyi reddeden Esma’nın hem kıskanmasına hem de aldığı kararı sorgulamasına neden olur. Büyük finale geri sayım yapan “İstanbullu Gelin” güçlü oyuncu kadrosu ve merak dolu gelişmelerle Cuma akşamı Star’da.

