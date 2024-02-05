İşte 2024 Grammy Ödülleri'nin sahipleri! Taylor Swift tören tarihine damga vurdu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
Bu yıl 66. kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4. kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu.
Billie Eilish, Barbie filmi için yaptığı şarkı ile Yılın Şarkısı Ödülü'ne layık görüldü.
Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını söyledi.
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
Victoria Monét
Laufey - Bewitched
Miley Cyrus – Flowers
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine