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İşte 2024 Grammy Ödülleri'nin sahipleri! Taylor Swift tören tarihine damga vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri ünlü akınına uğradı. 66'ncısı düzenlenen törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu. İşte Grammy Ödülleri kazananları...

İşte 2024 Grammy Ödülleri'nin sahipleri! Taylor Swift tören tarihine damga vurdu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

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Bu yıl 66. kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4. kez Trevor Noah üstlendi. Taylor Swift dördüncü kez "Yılın Albümü" kategorisinde ödül kazanarak tören tarihine damgasını vurdu.

Billie Eilish, Barbie filmi için yaptığı şarkı ile Yılın Şarkısı Ödülü'ne layık görüldü.

Ekran Alıntısı

Miley Cyrus, güçlü adayları geride bırakarak ödülü aldığı için çok şaşırdığını söyledi.

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YILIN ALBÜMÜ

Taylor Swift – Midnights

YILIN ŞARKISI

Billie Eilish – What Was I Made For?

EN İYİ KLİP

The Beatles - I'm Only Sleeping
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ YENİ SANATÇI

Victoria Monét

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Laufey - Bewitched

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Miley Cyrus – Flowers

EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

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Grammy Ödülleri Miley Cyrus kate travis
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