İşte Android 10 güncellemesi alacak Sony telefonların listesi! Listede sürpriz var

Sony Android 10 güncellemesini cihazlarına dağıtmaya önümüzdeki aylarda başlayacak, bunu biliyoruz. Ancak Japonya merkezli şirketten henüz hangi akıllı telefon modellerinin Android 10 güncellemesi alacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bu durumda birçok kullanıcı ‘’Sony Android 10 güncellemesi ne zaman gelecek?’’ sorusunu sormaya başladı. Fakat Japonya’nın en büyük operatör şirketlerinden biri olan DoCoMo, Sony’den önce davrandı ve Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak telefonlarının listesini yayınladı.

SONY ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN LİSTESİ

Sony Xperia Android 10 güncelleme listesine baktığımızda şirketin üst segment akıllı telefonlarının çoğunun Android 10 güncellemesi alacağı açıkça görünüyor. Yine listeye göre Sony’nin 2017 öncesi çıkan akıllı telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmayacağını söyleyebiliriz. İşte DoCoMo tarafından paylaşılan listenin tamamı:

Sony Xperia XZ2

Sony XZ2 Compact

Sony XZ2 Premium

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

ANDROİD 10 LİSTESİNİN SÜRPRİZİ: SONY XPERİA 10 VE SONY XPERİA 10 PLUS