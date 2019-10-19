İşte Android 10 güncellemesi alacak Sony telefonların listesi! Listede sürpriz var

Sony Android 10 güncellemesini cihazlarına dağıtmaya önümüzdeki aylarda başlayacak, bunu biliyoruz. Ancak Japonya merkezli şirketten henüz hangi akıllı telefon modellerinin Android 10 güncellemesi alacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bu durumda birçok kullanıcı ‘’Sony Android 10 güncellemesi ne zaman gelecek?’’ sorusunu sormaya başladı. Fakat Japonya’nın en büyük operatör şirketlerinden biri olan DoCoMo, Sony’den önce davrandı ve Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak telefonlarının listesini yayınladı.
SONY ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN LİSTESİ
Sony Xperia Android 10 güncelleme listesine baktığımızda şirketin üst segment akıllı telefonlarının çoğunun Android 10 güncellemesi alacağı açıkça görünüyor. Yine listeye göre Sony’nin 2017 öncesi çıkan akıllı telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmayacağını söyleyebiliriz. İşte DoCoMo tarafından paylaşılan listenin tamamı:
Sony Xperia XZ2
Sony XZ2 Compact
Sony XZ2 Premium
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia 1
Sony Xperia 5
ANDROİD 10 LİSTESİNİN SÜRPRİZİ: SONY XPERİA 10 VE SONY XPERİA 10 PLUS
DoCoMo’nun Sony Android güncellemesi listesine baktığımızda ne yazık ki Sony’nin henüz bu yılın başında tanıttığı Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus gibi üst segment akıllı telefonların listede yer almadığını görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir sürpriz çünkü DoCoMo’nun listesi ilk etapta güncellemenin dağıtılacağı Sony marka telefonları gösteriyorsa, bu demek oluyor ki Xperia 10 ve Xperia 10 Plus kullanıcıları Android 10 güncellemesi için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Ancak her şey oluşturduğumuz teorinin tersi gibi de olabilir, hayat bu.
ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ DOCOMO’YA ÖZEL OLABİLİR
Sony tıpkı Xiaomi gibi Çinli markaların yaptığı gibi hem küresel pazarda hem de Japonya pazarında farklı stratejiler uygulayabilir. Bu stratejilerin bir parçası olarak, paylaşılan listenin sadece DoCoMo’nun satışını üstlendiği cihazların Android 10 güncellemesi listesine ait olabilir. Eğer durum böyleyse Sony küresel pazarda çok farklı bir güncelleme takvimi ile karşımıza çıkacaktır. Ancak yine de yukarıda isimlerini saydığımız cihazların kullanıcıları şimdiden Android 10 güncellemesi için kendilerini hazırlayabilir ve sevinç çığlıkları atabilir.
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