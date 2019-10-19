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İşte Android 10 güncellemesi alacak Sony telefonların listesi! Listede sürpriz var

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 21:35 | Son Güncelleme

Japonya’da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketi DoCoMo, Android’li Sony akıllı telefon kullanıcılarını mutlu edecek haberi Sony’den önce verdi. DoCoMo, Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefonlarının listesini yayınladı. Listede üst segment birçok Sony cihaz yer alırken, şaşırtıcı bir sürpriz de bulunuyor.

İşte Android 10 güncellemesi alacak Sony telefonların listesi! Listede sürpriz var

Sony Android 10 güncellemesini cihazlarına dağıtmaya önümüzdeki aylarda başlayacak, bunu biliyoruz. Ancak Japonya merkezli şirketten henüz hangi akıllı telefon modellerinin Android 10 güncellemesi alacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bu durumda birçok kullanıcı ‘’Sony Android 10 güncellemesi ne zaman gelecek?’’ sorusunu sormaya başladı. Fakat Japonya’nın en büyük operatör şirketlerinden biri olan DoCoMo, Sony’den önce davrandı ve Sony’nin Android 10 güncellemesi alacak telefonlarının listesini yayınladı.

SONY ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLARIN LİSTESİ

Sony Xperia Android 10 güncelleme listesine baktığımızda şirketin üst segment akıllı telefonlarının çoğunun Android 10 güncellemesi alacağı açıkça görünüyor. Yine listeye göre Sony’nin 2017 öncesi çıkan akıllı telefonlarına Android 10 güncellemesini dağıtmayacağını söyleyebiliriz. İşte DoCoMo tarafından paylaşılan listenin tamamı:
Sony Xperia XZ2
Sony XZ2 Compact
Sony XZ2 Premium
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia 1
Sony Xperia 5

sonnyy

ANDROİD 10 LİSTESİNİN SÜRPRİZİ: SONY XPERİA 10 VE SONY XPERİA 10 PLUS

DoCoMo’nun Sony Android güncellemesi listesine baktığımızda ne yazık ki Sony’nin henüz bu yılın başında tanıttığı Sony Xperia 10 ve Xperia 10 Plus gibi üst segment akıllı telefonların listede yer almadığını görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir sürpriz çünkü DoCoMo’nun listesi ilk etapta güncellemenin dağıtılacağı Sony marka telefonları gösteriyorsa, bu demek oluyor ki Xperia 10 ve Xperia 10 Plus kullanıcıları Android 10 güncellemesi için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Ancak her şey oluşturduğumuz teorinin tersi gibi de olabilir, hayat bu.

ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ DOCOMO’YA ÖZEL OLABİLİR

Sony tıpkı Xiaomi gibi Çinli markaların yaptığı gibi hem küresel pazarda hem de Japonya pazarında farklı stratejiler uygulayabilir. Bu stratejilerin bir parçası olarak, paylaşılan listenin sadece DoCoMo’nun satışını üstlendiği cihazların Android 10 güncellemesi listesine ait olabilir. Eğer durum böyleyse Sony küresel pazarda çok farklı bir güncelleme takvimi ile karşımıza çıkacaktır. Ancak yine de yukarıda isimlerini saydığımız cihazların kullanıcıları şimdiden Android 10 güncellemesi için kendilerini hazırlayabilir ve sevinç çığlıkları atabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sony Xperia Sony Xperia android Android 10 DoCoMo

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