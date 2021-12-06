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İşte Apple'ın 2022 planı! Dikkat çekici detaylar var

06.12.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılını kapatmaya hazırlanan teknoloji devi Apple'ın, 2022'de hangi ürünlerle sahne alabileceği ortaya çıktı. Beklentiler arasında yeni iPad, MacBook Pro ve Apple Watch'un olduğu liste bir hayli kalabalık.

İşte Apple'ın 2022 planı! Dikkat çekici detaylar var

2021 yılının artık sonuna gelmek üzereyiz. Yine pandemi ile geçen bu yılda teknoloji şirketleri yaşanan tedarik sıkıntılarına rağmen yeni ürünlerini piyasaya sürmeyi başardı. Bu şirketlerden biri Apple'dı. Apple, bu yıl ürün gamında devrimsel yenilikler yapmadı. Ancak 2022'de her şey çok farklı olabilir. En azından beklentilerini ortaya koyan teknoloji yazarı Mark Gurman'ın söyledikleri bu yönde.

iPAD TARAFINDA ÖNEMLİ ATILIM

İlk olarak iPad ile başlayalım. Gurman, gelecek yılki iPad Pro'nun kablosuz şarj ile geleceği iddia ediyor. Raporlara göre, 11 inçlik model de şu anda daha büyük modelde bulunan mini LED panele sahip olacak. Buna ek olarak, yeni tabletlerin MagSafe sistemini sunabileceği ve ters kablosuz şarjı destekleyebileceği söyleniyor.

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Apple

Bunun dışında Apple'ın önümüzdeki yıl yeni iPad Air ve giriş seviyesi iPad modellerini de tanıtması bekleniyor.

YENİ iPHONE SE YOLDA

Yeni iPhone SE, gelecek yıl çıkması beklenen ürünlerden biri. iPhone 14 serisinden önce çıkacağı tahmin edilen 5G iPhone SE'nin tasarımı ise tam bir muamma. Çünkü bazıları telefonun iPhone 8 benzeri bir tasarıma sahip olacağını, bazıları ise iPhone XR'dan ilham alacağını öne sürüyor. A15 Bonic veya A14 Bionic işlemcisi ile desteklenmesi beklenen telefon, gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

YENİ MAC MODELLERİ DE GELEBİLİR

Gurman ayrıca şirketin Apple Silicon işlemcili yeni üst düzey bir iMac, M2 işlemcili MacBook Air, Apple Silicon işlemcili bir Mac Pro ve güncellenmiş bir Mac mini ile giriş seviyesi MacBook Pro'nun yeni modellerini tanıtmasını bekliyor.

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İKİ DEĞİL ÜÇ APPLE WATCH

Ayrıca beklentiler arasında yeni AirPods Pro ve üç Apple Watch modeli de var. Buna göre Cupertinolu teknoloji devi, Apple Watch Series 8'e ek olarak, yeni bir Watch SE ve sporculara yönelik sağlamlaştırılmış bir Apple Watch da çıkarabilir.

APPLE'IN 2022 SÜRPRİZİ

Sürprizi en sona bıraktık. Apple'ın 2022'de ilk artırılmış ve sanal gerçeklik başlığını görücüye çıkarması muhtemel. Gurman, başlığın öncelikle oyun, medya tüketimi ve iletişim üzerine odaklanacağını düşünüyor. Cihazın birden fazla işlemciye, bir fana ve "son derece yüksek çözünürlüklü ekranlara" sahip olacağı iddia ediliyor. Başlığın kendi App Store'unun bile olabileceği iddiası bulunurken, yakın zamanda iPhone'un yerini almasının pek olası olmadığı dile getiriliyor.


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