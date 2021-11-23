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Apple, popüler modelin adını mı değiştiriyor?

23.11.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın popüler dizüstü bilgisayarı MacBook Air için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Görünüşe göre önümüzdeki yıl MacBook Air'in adı değişebilir.

Apple, popüler modelin adını mı değiştiriyor?

Apple, bu yıl sadece iPhone'lara değil, dizüstü bilgisayarlara da ağırlık verdi. Geçtiğimiz yıl M1 işlemcili MacBook Air, Mac Mini ve MacBook Pro modelleri ile karşımıza çıkan şirket, yakın bir zamanda ise M1 Pro ve M1 Max işlemcili yeniden tasarlanmış MacBook Pro modellerini tüketicilere sundu. Apple'ın gelecek yıl ise yeni bir MacBook Air'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Fakat çok beklenen MacBook Air'in adı beklediğimiz gibi olmayabilir.

MACBOOK AIR'IN ADI DEĞİŞEBİLİR

"Dylandkt" olarak bilinen bir sızıntı kaynağı, yeni MacBook Air modelinin "MacBook Air" olarak adlandırılmayabileceğini söyledi. Kaynağın iddiasına göre yeni modelin adı MacBook Air yerine sadece "MacBook" olabilir. Yani "Air" kaldırılacak.

Apple MacBook Air

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APPLE'IN YENİ MACBOOK'U HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmek için hazırladığı MacBook Air'in (veya MacBook'un) daha ince bir tasarıma, M2 çipine, yeni MacBook Pro'da gördüğümüz mini LED ekrana, çentiğe ve beyaz çerçevelere sahip olması öngörülüyor. Yeni modelin MagSafe şarj, 1080P web kamera ve 24 inç iMac'e benzer renk seçenekleriyle de desteklenmesi bekleniyor.

Çok sayıda rapor, bu yeni dizüstü bilgisayarın 2020'de çıkan M1 çipli MacBook Air modelinin halefi olacağını belirtiyor.

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Aslında "MacBook" adı Apple takipçilerine çok daha uzak bir isim değil. Çünkü şirket, önceki yıllarda sadece "MacBook" adını taşıyan bir modeli satışa sunmuştu.

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Apple
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