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İşte Bade İşçil'in annesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı

İşte Bade İşçil'in annesi!

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Pelin karakterine hayat veren Bade İşçil, güzelliği ile herkesi mest ederken Instagram'dan annesinin fotoğrafını paylaştı.

Bade İşçil annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

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"Anacım iyi ki varsın seni seviyorum Doğum yıl dönümün mutlu olsun. En güzel çiçeklerden daha güzel en tatlı pastalardan daha tatlı annem benim..."

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Bade İşçil, annesinin fotoğrafını paylaşınca takipçilerinden "Güzelliğini annesinden almış", "Annesi ne kadar genç", 'Abladır o abla' gibi yorumlar aldı.

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Bade İşçil bade işçilin annesi Ufak Tefek Cinayetler

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