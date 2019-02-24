MAGAZİN

İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

Stil yarışmasına son anda katılan ve yarışmadaki stiliyle o döneme damga vuran Neslihan Doğrusöz'ün imaj değişikliği dikkat çekiyor.

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmacılarından Neslihan Doğrusöz'ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

Son hali olay oldu

İşte Benim Stilim'in 2017 finalistlerinden biri olan Neslihan Doğrusöz son haliyle sosyal medyada olay oldu.
Yarışmanın gelmiş geçmiş en kibar, en stil sahibi, en aklı başında isimlerinden biri olarak anılan Doğrusöz, 7. sezonun sonlarına doğru yarışmaya dahil olup dereceye girmiş ve dikkat çekmişti.
Neslihan Doğrusöz, artık bambaşka biri! Yarışma boyunca sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, radikal bir imaj değişimi yaşadı,
Neslihan Doğrusöz yarışma esnasında da maskülen tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
Doğrusöz'ün yeni hali akıllara Rüzgar Erkoçlar'ı getirdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan doğrusöz işte benim stilim

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Akgül meydan okudu: Makyaj yok!

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Sylvia Hoeks saçlarını kazıttı

Bu saçlara veda etti! Tamamen kazıttı

Demet Akalın Alişan ile görüşecek mi? Yanıt verdi

Alişan ile görüşecek mi? 'Eski dostum...'

Hakan Çalhanoğlu: Tanıdığım en güçlü kadınsın...

Mesajları ifşa olmuştu! 'İlham veren kadınsın'

Emily Ratajkowski’den tepki çeken hata

Paylaşımındaki hata o takipçilerini kızdırdı

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in acı günü

Ünlü şarkıcının acı günü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.