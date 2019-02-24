İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali olay oldu

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmacılarından Neslihan Doğrusöz'ün son hali sosyal medyada gündem oldu.

Son hali olay oldu

İşte Benim Stilim'in 2017 finalistlerinden biri olan Neslihan Doğrusöz son haliyle sosyal medyada olay oldu.

Yarışmanın gelmiş geçmiş en kibar, en stil sahibi, en aklı başında isimlerinden biri olarak anılan Doğrusöz, 7. sezonun sonlarına doğru yarışmaya dahil olup dereceye girmiş ve dikkat çekmişti.

Neslihan Doğrusöz, artık bambaşka biri! Yarışma boyunca sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, radikal bir imaj değişimi yaşadı,

Neslihan Doğrusöz yarışma esnasında da maskülen tavırlarıyla dikkat çekiyordu.