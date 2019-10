İşte bu üzdü: Paul Walker’ın otomobilleri satışa çıkıyor!

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious) filminde Brian O’Conner karakterini canlandıran ve birçok sinemaseverin kalbinde yer edinen Paul Walker, serinin yedinci filminin çekimleri devam ederken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Tıpkı canlandırdığı karakter gibi otomobil tutkunu olan hatta bu tutkusunu otomobil koleksiyonuyla taçlandıran Walker’ın ölmesiyle birlikte otomobil koleksiyonu da yetim kaldı. Daha önce koleksiyondan 7 otomobili satılan Walker’ın geriyle kalan otomobilleri de satışa çıkacak.

PAUL WALKER’IN 21 OTOMOBİLİ DAHA KOLEKSİYONDAN AYRILACAK

Paul Walker’a ait 21 özel yapım otomobil daha 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek açık arttırma ile satılacak. Tamamı özel yapım olan ve içlerinde otomobil dünyasının ikonik modellerin de bulunduğu 21 otomobil, bu tarihler arasında yeni sahipleriyle buluşacak. The Sun’a göre Walker’ın garajında bulunup satışa çıkacak olan otomobiller şöyle:

İŞTE PAUL WALKER’IN OTOMOBİLLERİNİN LİSTESİ

1963 Chevrolet Nova Wagon

1964 Chevrolet Chevelle Wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline

1991 BMW M3 E30 Coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 Ford Bronco SUV

2000 Audi S4

2003 Ford F250 Pickup

2004 GMC Sierra 1500 Pickup

2005 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Motorcycle

2006 Toyota Tundra Pickup

2008 Suzuki DR-Z400SML Motorcycle

2009 Nissan 370Z

2011 BMW F800GS Motorcycle

2013 Ford Mustang Boss 302S