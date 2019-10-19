Mynet Trend

İşte bu üzdü: Paul Walker’ın otomobilleri satışa çıkıyor!

okan.akin okan.akin
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 19.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli serisinin efsane ismi Brian O’Conner’a hayat veren ancak talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın otomobilleri satılacak. Daha önce 7 tane otomobili satılan Paul Walker’ın 21 özel yapım otomobili yeni sahipleriyle buluşacak.

İşte bu üzdü: Paul Walker’ın otomobilleri satışa çıkıyor!

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious) filminde Brian O’Conner karakterini canlandıran ve birçok sinemaseverin kalbinde yer edinen Paul Walker, serinin yedinci filminin çekimleri devam ederken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Tıpkı canlandırdığı karakter gibi otomobil tutkunu olan hatta bu tutkusunu otomobil koleksiyonuyla taçlandıran Walker’ın ölmesiyle birlikte otomobil koleksiyonu da yetim kaldı. Daha önce koleksiyondan 7 otomobili satılan Walker’ın geriyle kalan otomobilleri de satışa çıkacak.

PAUL WALKER’IN 21 OTOMOBİLİ DAHA KOLEKSİYONDAN AYRILACAK

Paul Walker’a ait 21 özel yapım otomobil daha 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek açık arttırma ile satılacak. Tamamı özel yapım olan ve içlerinde otomobil dünyasının ikonik modellerin de bulunduğu 21 otomobil, bu tarihler arasında yeni sahipleriyle buluşacak. The Sun’a göre Walker’ın garajında bulunup satışa çıkacak olan otomobiller şöyle:

İŞTE PAUL WALKER’IN OTOMOBİLLERİNİN LİSTESİ

1963 Chevrolet Nova Wagon
1964 Chevrolet Chevelle Wagon
1967 Chevrolet II Nova
1988 BMW M3 E30
1989 Nissan R32 Skyline
1991 BMW M3 E30 Coupe
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 Ford Bronco SUV
2000 Audi S4
2003 Ford F250 Pickup
2004 GMC Sierra 1500 Pickup
2005 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Motorcycle
2006 Toyota Tundra Pickup
2008 Suzuki DR-Z400SML Motorcycle
2009 Nissan 370Z
2011 BMW F800GS Motorcycle
2013 Ford Mustang Boss 302S

Beklediğimize değdi: Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleriBeklediğimize değdi: Xiaomi Mi 9T Pro Türkiye’ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paul Walker Hızlı ve Öfkeli the fast and the furious Paul Walker arabaları

En Çok Okunan Trend Haberler

'Hanımağa'nın fuhuş çetesi! Bunu yapana indirim yapmış

'Hanımağa'nın fuhuş çetesi! Bunu yapana indirim yapmış

Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi

Barış Yarkadaş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Nevşehir’de kahreden kaza! Görüntüler ortaya çıktı

Nevşehir’de kahreden kaza! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yandex’in sürücüsüz otomobilleri 1.6 milyon kilometre yol kat etti!

Yandex’in sürücüsüz otomobilleri 1.6 milyon kilometre yol kat etti!

BMW 2 Serisi Gran Coupe 2020 Nisan’da Türkiye’de!

BMW 2 Serisi Gran Coupe 2020 Nisan’da Türkiye’de!

What Car’dan Alfa Romeo Giulia’ya Ödül!

What Car’dan Alfa Romeo Giulia’ya Ödül!

Zoox, otonom araç filosunu Las Vegas’ta teste açtı

Zoox otonom araç filosunu teste açtı

Türkiye’de üretilen yerli hafif ticari araçlar hangileri

Sıfır araç alacaklar dikkat! Kredi desteğinde tek şart...

Eylül’de en çok satan otomobil markaları

Faizler düştü! Otomobil satışları patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.