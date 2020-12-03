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  4. İşte Chang’e 5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar!

İşte Chang’e 5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar!

03.12.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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İşte Chang’e 5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar!

Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örnekleri topladığı görüntüler yayınlandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang'e 5 uzay aracı başarılı şekilde Ay'a iniş yaptı. Ay'da örnekler toplamak için gönderilen Chang'e 5'in ilk icraatlarına ait anlar paylaşıldı.

İşte Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar!

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yayınlanan görüntülerde, uzaya gönderilen aracın robotik kolunun Ay'dan kaya ve toprak topladığı görülüyor.

İşte Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar! (2)

Çin'in Ay'a inen uzay aracı Chang'e 5, örnek toplamayı başardıÇin'in Ay'a inen uzay aracı Chang'e 5, örnek toplamayı başardı

PLANLANANDAN ÖNCE TAMAMLADI

Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne göre, Chang’e 5 aracı örnek toplama görevini planlanandan daha önce tamamlandığını açıkladı. Yetkililer, Ay'da toplanan örnekleri Noel’den önce Dünya’ya göndermeyi hedefliyor.

(DHA)

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