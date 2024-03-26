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İşte Karabük gerçekleri! Afrikalı öğrencilerden fuhuş çetesi kurdular! Komşu şehirlerden geliyorlar, 'Söylemeye dilim varmıyor ama...'

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
26.03.2024 11:05
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Geçtiğimiz haftadan itibaren Karabük ve Karabük Üniversitesi gündemden düşmüyor. Okulda eğitim gören Afrikalı öğrencilerle birlikte olan kişilerin AIDS olduğuna yönelik iddialar günlerce konuşuldu. Geçen sene Karabük'te hayatını kaybeden Gabonlu Dina'nın fuhuş şebekesi içerisinde dahil edildiği ve müşterilerin de komşu şehirlerden geldiği iddia edildi. İşte Karabük'teki korkunç fuhuş ağı...

İşte Karabük gerçekleri! Afrikalı öğrencilerden fuhuş çetesi kurdular! Komşu şehirlerden geliyorlar, 'Söylemeye dilim varmıyor ama...'

Karabük'te fuhuş çetelerinin varlığından şüpheleniyor! Üniversite etrafında kiralanan saatlik evlerde Afrika kökenli kız öğrencilerin parayla pazarlandığı iddia ediliyor. Karabük'te yaşayan gazeteci Mehmet Çetinkaya, DW Türkçe'ye konuştu ve 'Biz bunları Tayland için duyardık. 12-13 yaşındaki kız çocukları için. Maalesef Karabük'te de benzer şeyler oluyor.' dedi.

DİNA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA FUHUŞ ŞEBEKESİ İFŞA OLDU

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ise geçtiğimiz sene hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Dina'nın ölümünde fuhuş çetesinin parmağı olduğunu iddia etti. Gabonlu Dina, Karabük'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

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'SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA...'

İlhan Alboğa, 'Söylemeye dilim varmıyor ama Karabük'te Afrikalı kız öğrenciler üzerinden bir yapı kurulmuş. Dina da oradaki arkadaşları tarafından bu fuhuş çetesinin çemberine düştü. Fuhuş çetesinin müşterileri de Karabük'te yaşayan bazı kişiler ve bunu duyarak başka şehirden gelen kişiler.

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KARABÜK GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Dina da böyle bir işe sürüklendi. O gece bir yere gönderilmek isteniyor, görüntüleri de var kaçarken kameralara yansıdı. Evden kaçıyor, evden kaçtıktan sonra Dina'yı bir taksi alıyor. Sonra o taksiden de iniyor Dina, oradan da kaçıyor. Dereye doğru gidiyor dereye düşüyor sulara kapılarak hayatını kaybediyor.

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NOT YAZARAK İNTİHAR ETTİ

Karabük'te dün akşam bir intihar vakası meydana geldi. Karabük Üniversitesi öğrencisi Berkay Yıldırım, sosyal medya hesabına 'Umarım bu dünyadaki son günüm 26.03.2024) yazdıktan sonra kaldığı yurdun penceresinden atlayarak intihar etti.

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Anahtar Kelimeler:
aids HIV Karabük Üniversitesi Karabük dina
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