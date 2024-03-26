Afrikalı öğrenci iddialarından sonra Karabük şimdi de intiharla sarsıldı: Üniversite öğrencisi KYK yurdunda canına kıydı

Türkiye Karabük Üniversitesi'nde gündeme gelen iddiaları konuşmaya devam ederken bu kez Sanat tarihi öğrencisi Berkay Yıldırım'ın intiharıyla gözler bir kez daha Karabük'e çevrildi. Yıldırım'ın sosyal medya hesabıyla ilgili detay da dikkatlerden kaçmadı.

KYK YURDUNDA KALIYORDU

Safranbolu'da KYK'ya bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Berkay Yıldırım'ın intiharı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN HABER VERMİŞ

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi öğrencisi Yıldırım'ın intiharı şehri bir kez daha sarsarken bir de sosyal medya hesabında Yıldırım'ın intiharını saatine dek hesapladığı ortaya çıktı.

Instagram hesabındaki fotoğraflarını kaldırdığı belirtilen Yıldırım'ın biyografi kısmında "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" yazdığı görüldü.

Yıldırım'ın intiharıyla ilgili iddialar hakkında açıklama ise yapılmadı.

CİNSEL İLİŞKİ SONRASI VAKALARDA ARTIŞ İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Karabük Üniversitesi geçtiğimiz hafta ise Afrikalı öğrencilerle ilişki yaşayan Türk öğrencilerin itiraf iddialarıyla gündem olmuştu.

Üniversiteden gelen açıklamada, İlk Sağlık Müdürlüğünün açıklaması hatırlatılarak kentte HIV ve HPV pozitif vakalarında artış yaşandığı iddiaları yalanlanmıştı.