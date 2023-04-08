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Dina'nın ölümünde yeni detay! Çelişkiler dikkat çekti: Aynı isim üçüncü kez gözaltında

08.04.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te Gabonlu Dina’nın sır ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından daha önce iki kez gözaltına alınan D.A. ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle üçüncü kez gözaltına alındı.

Dina'nın ölümünde yeni detay! Çelişkiler dikkat çekti: Aynı isim üçüncü kez gözaltında

Karabük'te, Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine ifadelerinde çelişki tespit edilen D.A., 3’üncü kez gözaltına alındı.

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İKİ KERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde D.A.'nın, otomobilden indirdiği Dina’nın peşinden gittiğinin görüldüğü belirtildi. Daha önceki ifadelerinde Dina’yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., ifadesindeki çelişki nedeniyle yeniden gözaltına alındı. D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karabük Gabon dina

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