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İşte Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri | Mavera dizisi gerçek mi?

12.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavera dizinin çekimlerine Ekim 2020 itibariyle başlanmıştı ancak koronavirüs pandemisi sebebi ile çekimlere bir süre ara verilmişti. Mavera dizisinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından ise Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek olan dizi, bir mini dizi olarak yayınlanıyor. Mavera dizisi, İslamiyet’i Türklere anlatan Ahmet Yesevi ve arkadaşlarının yasadığı olayları konu ediniyor. Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi günü TRT 1 kanalında yayın hayatına başlıyor.

İşte Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri | Mavera dizisi gerçek mi?

TRT1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. Son dönemlerde TRT ekranlarında izleyici ile buluşan diziler, birçok izleyici tarafından oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ramazan ayına özel olarak Mavera: Hace Ahmet Yesevi dizisini ekranlara getirecek olan kanal, dizide Türk edebiyatının temellerini atan Ahmet Yesevi’nin hayatını konu alıyor. Mavera dizisinin başrollerinde Görkem Sevindik, Necip Karakaya, Gökhan Atalay ve Korel Cezayirli yer alıyor.

MAVERA: HACE AHMET YESEVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin son bölümü ise 12 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Mavera dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI

• Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi
• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk
• Yusuf Gökhan Atalay
• Necip Karakaya
• Tansel Öngel - Mahmud
• Zara – Kara Leyla
• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza
• Recep Usta - Mansur Ata
• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar
• Tansel Öngel - Mahmud
• Demircan Kaçel - Yalgız

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• Erdem Ergüney - Kutluk
• Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu
• Ferit Kaya - Mervan
• Dilara Yeşilyaprak - Asife
• Nusret Çetinel - Halife Müsterşid
• Mehmet Ali Aysin - Urungu
• Haydar Köye l- Adnan
• Handan Yıldırım - Dadı
• Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka
• Arben Akış – Necip

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MAVERA DİZİSİ KONUSU

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.

MAVERA DİZİSİ İLK TANITIM

MAVERA DİZİSİ İKİNCİ TANITIM


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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