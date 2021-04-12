İşte Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri | Mavera dizisi gerçek mi?

TRT1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. Son dönemlerde TRT ekranlarında izleyici ile buluşan diziler, birçok izleyici tarafından oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ramazan ayına özel olarak Mavera: Hace Ahmet Yesevi dizisini ekranlara getirecek olan kanal, dizide Türk edebiyatının temellerini atan Ahmet Yesevi’nin hayatını konu alıyor. Mavera dizisinin başrollerinde Görkem Sevindik, Necip Karakaya, Gökhan Atalay ve Korel Cezayirli yer alıyor.

MAVERA: HACE AHMET YESEVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel olarak çekilen Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizinin son bölümü ise 12 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Mavera dizisi, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MAVERA DİZİSİ OYUNCULARI

• Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi

• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk

• Yusuf Gökhan Atalay

• Necip Karakaya

• Tansel Öngel - Mahmud

• Zara – Kara Leyla

• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza

• Recep Usta - Mansur Ata

• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar

• Tansel Öngel - Mahmud

• Demircan Kaçel - Yalgız