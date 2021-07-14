HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. İşte Opel'in yeni CEO'su!

İşte Opel'in yeni CEO'su!

14.07.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halen Renault Almanya, Avusturya ve İsviçre Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Uwe Hochgeschurtz, Stellantis çatısındaki Opel'in yeni CEO'su olarak atandı.

İşte Opel'in yeni CEO'su!

Opel Türkiye açıklamasına göre, otomotiv endüstrisindeki kariyerine 1990 yılında Ford'da başlayan Hochgeschurtz, 2001 yılında Volkswagen'de ve 2004 yılında Renault'da farklı foksiyonlarda görev aldı. Almanya (Wuppertal-Köln), Birleşik Krallık (Birmingham) ve Fransa’da (Paris Dauphine) işletme eğitimi alan Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021'den itibaren Stellantis dışında yeni bir kariyer planı uygulamaya karar veren Michael Lohscheller'in yerini alacak.

Opel'in yeni CEO'su

Yeni Opel Astra resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleriYeni Opel Astra resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Uwe Hochgeschurtz, Stellantis'in üst düzey yönetim ekibine katılacak ve doğrudan Stellantis CEO'su Carlos Tavares'e rapor verecek.

CARLOS TAVARES'TEN MESAJ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tavares, "Opel için çalışanlarla birlikte güçlü, sürdürülebilir temeller oluşturduğu için Michael'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu etkileyici dönüş, markanın dünya çapındaki ticari gelişiminin yolunu açıyor. Uwe'nin, 30 yılı aşan otomotiv tecrübesiyle Opel markasının bu yeni dönemini başarıyla, en iyi şekilde yöneteceğinden eminim. Michael'a kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Stellantis, kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi açıkladıStellantis, kapsamlı bir elektrifikasyon stratejisi açıkladı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldularYer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldular
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Otomobil devinin CEO'sundan korkutan açıklama!Otomobil devinin CEO'sundan korkutan açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.