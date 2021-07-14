İşte Opel'in yeni CEO'su!

Opel Türkiye açıklamasına göre, otomotiv endüstrisindeki kariyerine 1990 yılında Ford'da başlayan Hochgeschurtz, 2001 yılında Volkswagen'de ve 2004 yılında Renault'da farklı foksiyonlarda görev aldı. Almanya (Wuppertal-Köln), Birleşik Krallık (Birmingham) ve Fransa’da (Paris Dauphine) işletme eğitimi alan Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021'den itibaren Stellantis dışında yeni bir kariyer planı uygulamaya karar veren Michael Lohscheller'in yerini alacak.

Uwe Hochgeschurtz, Stellantis'in üst düzey yönetim ekibine katılacak ve doğrudan Stellantis CEO'su Carlos Tavares'e rapor verecek.

CARLOS TAVARES'TEN MESAJ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tavares, "Opel için çalışanlarla birlikte güçlü, sürdürülebilir temeller oluşturduğu için Michael'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu etkileyici dönüş, markanın dünya çapındaki ticari gelişiminin yolunu açıyor. Uwe'nin, 30 yılı aşan otomotiv tecrübesiyle Opel markasının bu yeni dönemini başarıyla, en iyi şekilde yöneteceğinden eminim. Michael'a kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

