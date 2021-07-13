Yeni Opel Astra resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Opel Astra, merakla beklenen otomobil modellerinden sadece biriydi. Opel, daha önce paylaştığı ipucu niteliğindeki görsellerle otomobilin yeni bir tasarım felsefesine geçiş yapacağını bizlere göstermişti. Ancak otomobilin genel tasarımının nasıl olacağı oldukça gizemliydi. Nitekim bu gizem kaldırıldı ve Opel, altıncı nesil Astra'yı resmen tanıttı.

YENİ OPEL ASTRA'NIN TASARIMI

Yeni Astra'nın tasarımından bahsederek başlayalım. PSA altyapısına geçiş yapan Astra, Peugeot 308 gibi EMP2 platformunu kullanıyor. Opel Vizor tasarımının ağırlığı yeni Astra'da da fark ediliyor. Böylece LED matrix farlar, otomobilin tasarımını tamamlıyor. Arka tarafta ise bizi daha önce yayınlanan görsellerde de gördüğümüz "Astra" yazısı karşılıyor.

Sportif bir yapıya sahip olan yeni Opel Astra, tamponun alt kısmında ise geniş bir merkez hava girişine ve küçük sis lambalarına yer veriyor. Yeni Astra, selefinden ise 4 mm daha uzun. Aks mesafesi 13 mm, genişlik ise 51 mm artmış. Model, selefine kıyasla 15 mm kadar yüksekliğinden feragat etmiş.

YENİ OPEL ASTRA'NIN İÇ TASARIMI

Astra'nın iç tasarımı da dışı gibi yeni tasarım felsefesinden ilham alarak geliştirilmiş durumda. Otomobilin kokpitinde yeni nesil Pure Panel var. Böylece 10 inç multimedya ekranı ve 10 inç gösterge paneli bulunuyor. Yeni Astra'nın mimarisi aynı zamanda yeni nesil sürücü yardım sistemlerini de içeriyor. Yeni Astra'da ön camdaki çok işlevli kameraya ek olarak, dört gövde kamerası (biri önde, biri arkada ve birer tane de yanda), beş radar sensörü ve ayrıca ultrasonik sensörler yer alıyor.

YENİ OPEL ASTRA'NIN MOTOR SEÇENEKLERİ

Opel, yeni Astra'nın motor seçenekleri konusunda oldukça esnek davranmış. Üstelik bu noktada bir ilk de var. Yeni otomobil ile birlikte Astra serisinde ilk kez iki farklı plug-in hibrit seçenek sunuyor. Bunun yanı sıra yüksek verimli olduğu söylenen benzinli ve dizel motor seçenekleri de bulunuyor. Benzinli ve dizel modellerde gücün 110 bg ile 130 bg arasında, plug-in hibrit modellerde ise 225 bg olduğu aktarılıyor. Şanzıman seçenekleri ise güç ünitesine göre, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman olarak karşımıza çıkıyor.

YENİ OPEL ASTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Opel, bu sonbaharda yeni Astra için siparişleri almaya başlayacak. İlk müşteriler arabalarını gelecek yılın başlarında teslim alacaklar. Yeni Opel Astra'nın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

