İşte ünlü Youtuber Alper Rende'nin yeni havuzlu villası!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi Mart ayından itibaren Türkiye'de de vakaların görülme başlamasıyla birlikte tedbirlerin almasına neden oldu. Geniş kitlelere hitap eden ve çok sayıda hayranı bulunan ünlü isimler vatandaşları "evde kal" paylaşımları ile gönüllü karantina uygulamasına çağırmaya başladı.
Hayat tarzları ve yaptıkları işler ile sürekli ilgi odağı olan sosyal medya fenomenleri de karantina paylaşımlarına ağırlık verdi. Ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomenler, bir yanda da içerik üretmeye devam ediyor. İçerik üretimine devam edebilmek için en radikal hareket genç fenomen Alper Rende'den geldi. Rende, Koronavirüs salgının önlenmesi için uygulanan gönüllü karantina için "Alper Rende ile Karantina Keyff" isimli yeni bir Youtube kanalı açtı. Bu kanalda yükleyeceği videoları çekmek için ise; ekip arkadaşlarıyla beraber kalacakları ultra lüks bir villa kiralamayı seçti.
Genç fenomen Alper Rende ve arkadaşları karantina boyunca içinde disco ve sinema salonu olan devasa villada videolar çekerek yeni oluşturdukları kanalda yayınlamaya devam edeceklerini açıkladı. Yeni karantina kanalının kurulum amacını anlatan Rende, villa ile ilgili detayları paylaşmayı da ihmal etmedi.
Vatandaşların biraz olsun eğlenmesi için "Alper Rende ile Karantina Keyff" isimli kurduklarını söyleyen Rende, "Arkadaşlar sizleri bu dönemde video izlemekten mahrum bırakmamak için bütün önlemlerimizi alarak lüks bir villa kiraladık." ifadelerine yer verdi. Videoyu izleyenlerin karantina boyunca canlarının sıkılmamasına yardımcı olmak istediklerini belirten Rende,"Alper Rende İle Karantina Keyff kanalına bir süre boyunca bir sürü video atacağız. Evdeki sıkılma oranlarını düşürerek insanları biraz olsun eğlendirmek istiyoruz. Umarım bu kanalda çekilen videoları izleyen herkes beğenir" diye konuştu.
Bir süreliğine video çekmek için yeni bir villaya taşındıklarını ve bu villada tamamen steril bir ortam hazırladıklarını belirten Rende, "14 gün boyunca kendilerini karantina altına almış ekip arkadaşlarımız ile yeni bir RND House ekibi oluşturduk. Hatta iki arkadaşımız 14 gün içinde dışarı çıktıkları için riskli gördüğümüzden onları ekibe dahil etmedik. DJ kabini ve sinema sistemi olan evimizde video çekmek için çok heyecanlıyız." dedi.
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