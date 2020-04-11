İşte ünlü Youtuber Alper Rende'nin yeni havuzlu villası!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi Mart ayından itibaren Türkiye'de de vakaların görülme başlamasıyla birlikte tedbirlerin almasına neden oldu. Geniş kitlelere hitap eden ve çok sayıda hayranı bulunan ünlü isimler vatandaşları "evde kal" paylaşımları ile gönüllü karantina uygulamasına çağırmaya başladı.

Hayat tarzları ve yaptıkları işler ile sürekli ilgi odağı olan sosyal medya fenomenleri de karantina paylaşımlarına ağırlık verdi. Ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomenler, bir yanda da içerik üretmeye devam ediyor. İçerik üretimine devam edebilmek için en radikal hareket genç fenomen Alper Rende'den geldi. Rende, Koronavirüs salgının önlenmesi için uygulanan gönüllü karantina için "Alper Rende ile Karantina Keyff" isimli yeni bir Youtube kanalı açtı. Bu kanalda yükleyeceği videoları çekmek için ise; ekip arkadaşlarıyla beraber kalacakları ultra lüks bir villa kiralamayı seçti.

RENDE'NİN VİLLASINDAKİ "DİSKO VE SİNEMA SALONU" GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜYOR

Genç fenomen Alper Rende ve arkadaşları karantina boyunca içinde disco ve sinema salonu olan devasa villada videolar çekerek yeni oluşturdukları kanalda yayınlamaya devam edeceklerini açıkladı. Yeni karantina kanalının kurulum amacını anlatan Rende, villa ile ilgili detayları paylaşmayı da ihmal etmedi.