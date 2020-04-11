MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İşte ünlü Youtuber Alper Rende'nin yeni havuzlu villası!

İşte ünlü Youtuber Alper Rende'nin yeni havuzlu villası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Alper Rende, "Oha Diyorum" ve "Yap Yap" Youtube kanallarında yer alması ile eğlenceli ve komik içerikler üretmesiyle tanılıyor. Videolardaki performansı ile popülerliğini arttıran Rende, kendi adına kanal kurarak tek başına içerikler üretmeye karar verdi. Hatta işlerini iyice büyüten genç fenomen karantina günleri için yeni bir Youtube kanalı kurdu ve bu kanal için bir villa kiralamayı seçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi Mart ayından itibaren Türkiye'de de vakaların görülme başlamasıyla birlikte tedbirlerin almasına neden oldu. Geniş kitlelere hitap eden ve çok sayıda hayranı bulunan ünlü isimler vatandaşları "evde kal" paylaşımları ile gönüllü karantina uygulamasına çağırmaya başladı.

Hayat tarzları ve yaptıkları işler ile sürekli ilgi odağı olan sosyal medya fenomenleri de karantina paylaşımlarına ağırlık verdi. Ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomenler, bir yanda da içerik üretmeye devam ediyor. İçerik üretimine devam edebilmek için en radikal hareket genç fenomen Alper Rende'den geldi. Rende, Koronavirüs salgının önlenmesi için uygulanan gönüllü karantina için "Alper Rende ile Karantina Keyff" isimli yeni bir Youtube kanalı açtı. Bu kanalda yükleyeceği videoları çekmek için ise; ekip arkadaşlarıyla beraber kalacakları ultra lüks bir villa kiralamayı seçti.

RENDE'NİN VİLLASINDAKİ "DİSKO VE SİNEMA SALONU" GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜYOR

Genç fenomen Alper Rende ve arkadaşları karantina boyunca içinde disco ve sinema salonu olan devasa villada videolar çekerek yeni oluşturdukları kanalda yayınlamaya devam edeceklerini açıkladı. Yeni karantina kanalının kurulum amacını anlatan Rende, villa ile ilgili detayları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Vatandaşların biraz olsun eğlenmesi için "Alper Rende ile Karantina Keyff" isimli kurduklarını söyleyen Rende, "Arkadaşlar sizleri bu dönemde video izlemekten mahrum bırakmamak için bütün önlemlerimizi alarak lüks bir villa kiraladık." ifadelerine yer verdi. Videoyu izleyenlerin karantina boyunca canlarının sıkılmamasına yardımcı olmak istediklerini belirten Rende,"Alper Rende İle Karantina Keyff kanalına bir süre boyunca bir sürü video atacağız. Evdeki sıkılma oranlarını düşürerek insanları biraz olsun eğlendirmek istiyoruz. Umarım bu kanalda çekilen videoları izleyen herkes beğenir" diye konuştu.

Bir süreliğine video çekmek için yeni bir villaya taşındıklarını ve bu villada tamamen steril bir ortam hazırladıklarını belirten Rende, "14 gün boyunca kendilerini karantina altına almış ekip arkadaşlarımız ile yeni bir RND House ekibi oluşturduk. Hatta iki arkadaşımız 14 gün içinde dışarı çıktıkları için riskli gördüğümüzden onları ekibe dahil etmedik. DJ kabini ve sinema sistemi olan evimizde video çekmek için çok heyecanlıyız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
TRT 1'den nostaljik diziler günüTRT 1'den nostaljik diziler günü
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alper rende, karantina, Villa,

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Fuhuş pazarlığı yasak dinlemedi!

Fuhuş pazarlığı yasak dinlemedi!

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

La Casa De Papel'deki 'Osman' eleştirilere cevap verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma giderim!

Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başıma giderim!

Mine Tugay evde boş durmuyor

Mine Tugay evde boş durmuyor

Kenan İmirzalıoğlu’ndan takipçilerine ‘evde neler yapıyorsunuz?’ sorusu

Kenan İmirzalıoğlu’ndan takipçilerine ‘evde neler yapıyorsunuz?’ sorusu

Safiye Soyman eline oklavayı aldı! Faik Sönmez'e şok tepki

Safiye Soyman eline oklavayı aldı! Faik Sönmez'e şok tepki

TRT 1'den nostaljik diziler günü

TRT 1'den nostaljik diziler günü

Perihan Savaş: Erol Taş’tan çok korktum

Perihan Savaş: Erol Taş’tan çok korktum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.