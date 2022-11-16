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İşten çıkarılan Twitter çalışanları gibi davranıp dünyada manşet olmuşlardı! Musk, "Ligma ve Johnson"ı unutmadı: "Tekrar hoş geldiniz"

16.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, "Ligma ve Johnson"ı unutmadı! Onlar, Twitter'da çok sayıda kişi işten çıkartılırken, ellerine kutular alıp işten çıkarılmış Twitter çalışanları gibi davranmışlardı. "Ligma ve Johnson" tüm dünyada manşet olmuştu. Elon Musk ise onları unutmayıp "Tekrar hoş geldiniz!" diyerek herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

İşten çıkarılan Twitter çalışanları gibi davranıp dünyada manşet olmuşlardı! Musk, "Ligma ve Johnson"ı unutmadı: "Tekrar hoş geldiniz"

Elon Musk'ın Twitter'ı çok sayıda kişiyi işten çıkardı. Bu çoğu Twitter çalışanının hiç istemediği bir durumdu. Fakat Musk'a göre Twitter büyük paralar kaybederken başka seçenek yoktu. Hal böyle olunca çok sayıda çalışan eşyalarını toplayıp Twitter'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada Rahul Ligma ve Daniel Johnson isimli iki kişi ellerinde eşyalarla dolu kutularla manşetlere taşındı. Ligma ve Johnson, işten çıkartılmış Twitter çalışanlarını olduklarını söylüyorlardı. Hatta medyaya bu konuda röportaj bile verdiler. Ancak onlar aslında Twitter çalışanı değildi, işten çıkarılmış Twitter çalışanları gibi davranıyorlardı. İkilinin birçok ünlü kuruluşu kandırarak imza attığı bu olay, o günlere damgasını vurmuştu.

ELON MUSK "LIGMA VE JOHNSON"I UNUTMADI!

Insider'ın haberine göre ise Elon Musk, Twitter'daki çalışanların yarısını işten çıkardıktan haftalar sonra, işten çıkarılmış çalışanlar gibi davranan iki adamla bir araya geldi. Musk, salı günü attığı bir tweet'te, Twitter'ın genel merkezinde Rahul Ligma ve Daniel Johnson ile birlikte gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Musk

Ünlü milyarder fotoğrafın altına "Ligma ve Johnson tekrar hoş geldiniz!" notunu düştü.

Elon Musk2

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"ONLARI KOVMAK GERÇEKTEN EN BÜYÜK HATALARIMDAN BİRİYDİ"

Musk Twitter'dan verdiği yanıtlardan birinde ise "Yanıldığımı kabul etmek önemli ve onları kovmak gerçekten en büyük hatalarımdan biriydi" diye yazdı.


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Elon Musk twiter

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