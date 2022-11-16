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Baş Twit'çi Musk beklenen 'müjdeyi' verdi! Çok konuşulmuştu, geri dönüyor...

16.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter'ında neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sosyal medya platformunun ücretli mavi tik satmaya başlaması ise çok konuşulmuştu! Ancak ABD basınında aylık 7.99 dolar ödeyerek mavi tik sahibi olmayı sağlayan Twitter Blue aboneliği ani bir kararla durdurulduğu bilgisi yer almıştı. Baş Twit'çi Musk sonunda ücretli mavi tik için beklenen müjdeyi verdi. Hatta bunun için elimizde bir tarih bile var.

Baş Twit'çi Musk beklenen 'müjdeyi' verdi! Çok konuşulmuştu, geri dönüyor...

Teknoloji basını neredeyse Elon Musk'ın Twitter'ından başka bir şeyi konuşmuyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise sosyal medya platformunda Elon Musk'ın gelişiyle birlikte yapılan değişiklikler. "Musk Twitter'ın genel merkezine hızlı girdi" desek, sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. Twitter'ın üst düzey yöneticilerini kovduktan sonra ücretli mavi tik satışına başlaması da bunun en net göstergesi. Evet yanlış duymadınız, Elon Musk şimdilik belirli ülkelerde olsa da aylık 7,99 dolar karşılığındaki Twitter Blue aboneliğiyle ücretli mavi tik satıyor. Aslında satıyordu, çünkü ABD basını birkaç gün önce mavi tik sahibi olmayı sağlayan Twitter Blue aboneliğinin ani bir kararla durdurulduğunu paylaştı. Bu durum Twitter kullanıcılarını, mavi tikin satışlarının tekrar ne zaman başlayacağı konusunda merak ettirmeye itti.

ELON MUSK'TAN MÜJDE! TARİH VERDİ

Ve Elon Musk, merakları giderecek o müjdeyi paylaştı. Musk, "doğrulamalı" Twitter Blue'nun 29 Kasım'da geri geleceğini söyledi. Musk, geri dönüş tarihinin şirkete "kaya gibi sağlam olduğundan emin olmak için" yeterli zamanı verecek şekilde ayarlandığını belirtti.

Öte yandan ünlü milyarder, "Yeni sürümde, doğrulanmış adınızı değiştirmek, adın Hizmet Şartları'na uygunluğu Twitter tarafından onaylanana kadar mavi tikin kaybolmasına neden olacaktır." dedi. Yani mavi tik satın alıp adınızı değiştirmek istediğinizde Twitter yeni adınızın uygun olup olmadığını onaylayana kadar mavi tikiniz olmayacak. Yüksek ihtimalle adınızın uygun bulunması durumunda geri gelecek.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

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KAOS YAŞANMIŞTI

Twitter'da mavi tik alan taklitçi hesaplar büyük bir kaosa neden olmuştu. Örneğin George W. Bush'un gerçek hesabıymış gibi davranan taklit bir hesap, "Iraklıları öldürmeyi özledim" diye tweet atmış ve bu durum büyük bir infiale yol açmıştı. Öte yandan bir ilaç şirketinin ve bir havacılık şirketinin taklitçi hesapları, attıkları tweet'ler yüzünden söz konusu şirketlerin hisse değerlerinde kayıplar yaşamasına neden olmuşlardı.

Bu yüzden Twitter Blue'nun 29 Kasım'da bu gibi infiale yol açacak problemlerin bir daha yaşanmaması adına büyük önlemler alınmış bir şekilde geri gelmesi bekleniyor.

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