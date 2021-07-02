İster balkonunuzda, isterseniz de evlerinizde kolayca kullanabileceğiniz salıncak modelleri

Yaz aylarında en güzel vakitlerin geçirildiği bahçelerinizi ve balkonlarınızı modern tasarımlarla buluşturmanın zamanı geldi. Birbirinden şık ve kullanışlı salıncakları sizler için bir araya getirdik. Siz de evinizi, balkon ve bahçelerinizi en iyi görünüme kavuşturmak istiyorsanız, hemen yazımızı okumaya başlayın ve yaz mevsiminin en güzel rahat ortamı hazırlayın!

1- Geniş bahçe salıncakları

Eğer kalabalık bir aile iseniz üç kişilik kapasitesi olan bu metal salıncak tam size göre. Üretildiği güçlü materyalleri ve uygun fiyatıyla bahçenizin vazgeçilmez köşesi haline gelecek.

2- Tek kişilik salıncak

Evde yalnız yaşıyorsanız veya bahçenizde salıncakla oynayacak kimse yoksa, az yer kaplayan ve paradan tasarruf sağlayan tekli bir salıncak seçebilirsiniz. Mavedda tek kişilik bahçe salıncağı gri rengi ve sağlam yapısıyla hem bahçenizde hem gönüllerde taht kuruyor.

3- Huzurlu bir tatilin olmazsa olmazı hamakta uzanmaktır

El dokuması olan bu hamak şık ve güzel olduğu gibi aynı zamanda çok dayanıklı. Kolay katlanabilir yapısı sayesinde, evinizin her yerine rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Ekolojik ketenden üretilmiş olması sebebi ile çevre dostu olan bu ürün, çocuklarınızı uyutmak içinde oldukça kullanışlıdır.

4- Tüm gözler bahçenizde olsun!

Muhteşem görüntüsü ile komşularınızı kıskandıracaksınız! Bahçenizde herkesin favorisi olacak bu harika ahşap bahçe salıncağı ile tüm gözler bahçenizde olacak. Bahçelerinizde ortama şık bir ambiyans katacak keyifle kullanacağınız bu ürünü konforlu ve kullanışlı yapısı ile de çok beğeneceksiniz!

5- Hem su geçirmez hem geniş

Güçlü taşıma kapasitesi ve deforme olmayan üç kişilik L.BAN veranda salıncak ile aile boyu keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Kolay solmayan ve su geçirmeyen kumaşıyla uzun yıllar sizinle kalacak!

6- Kendinizi şımartın

Evinizin bir köşesinde rahat, huzurlu ve yalnızca size ait bir dinlenme alanı hayal edin... İşte bu fırsat hemen elinizin altında! Çocuklarınızında güvenle kullanabileceği Svava Relaks salıncağa sizi oldukça memnun bırakacak.

7- Şık ve estetik salıncak yastığı

Masaj tasarımına sahip bu salıncak ile rahatlayıp dinlenebileceğiniz konforlu bir alan fırsatı sizlerle! Bu salıncak yastığı ile balkonunuzda rahatlamanın ve güneşlenmenin keyfini çıkarın!

8- Prensesler gibi hissedin

Geniş bir balkonunuz veya bir terasınız mı var? Öyleyse bu Prenses salıncak yatağı ile rahatlamanın tadını doyasıya çıkaracaksınız. Bu geniş salıncak, Amazon Prime fırsatlarıyla ayağınıza kadar geliyor!

9- Ahşap zincirli salıncak

Çocuklarınızın sıcak yaz aylarında sizinle vakit geçirmesi için bir fırsat! Balkonunuz da sizinle ve güvenli bir şekilde eğlenebilmesi için en rahat ortamı ayağınıza getiriyoruz. Bu tarz salıncakların en büyük avantajı, istendiğinizde kolaylıkla toplanabilmesi.

10- Her yerde vazgeçilmeziniz olacak!

Pratik kurulumu sayesinde balkonlarınız da, bahçeleriniz de, evleriniz de, kampta, plajda, piknikte; dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bu ürüne bayılacaksınız! Çocuklarınız ve misafirleriniz için vazgeçilmez olacak Svava kanguru salıncağı, Amazon Prime’dan kolayca edinebilirsiniz.

11- Çocuklarınız güvenle eğlensin

İç mekanda ve dış mekanda kullanabileceğiniz bu salıncakla çocuklarınızı çok sevindireceksiniz. Kolay taşınabilir oluşu sayesinde piknik ve seyahatlerde de kullanabileceğiniz bu salıncak Amazon Prime fırsatlarıyla karşınızda.



