HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge

İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge

18.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olan teröriste ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde teröristin Taksim Meydanı'na geldiği ve İstiklal Caddesi'nde alışveriş yaptığı görüldü. Öte yandan terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi de ortaya çıktı.

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına yol açan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin Taksim Meydanına gelişi ve İstiklal Caddesi'nde alışveriş yaptığı an yer aldı. Öte yandan terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi de ortaya çıktı.

SIRTINDA BOMBA YÜKLÜ ÇANTA İLE ARAÇTAN İNDİ

Kadın teröriste ait ortaya çıkan başka görüntülerde teröristin beyaz renkli bir araçla olay günü Taksim Meydanı'nda sırtında bomba yüklü çanta ile indiği görülüyor.

1

ALIŞVERİŞ YAPTI

İstiklal Caddesi'ne yürüyerek gelen teröristin bir mağazaya girerek alışveriş yaptığı görüldü.

2

İstiklal bombacısını evinde saklamıştı! Ferhat Habeş ile ilgili çarpıcı detaylar İstiklal bombacısını evinde saklamıştı! Ferhat Habeş ile ilgili çarpıcı detaylar

SAHTE EVLİLİK BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.

taksim-saldirisinin-faillerinin-sahte-evlilik-belgesi-ortaya-cikti_1352_dhaphoto1

67580e1cf68ca4ec4787529b779a9660

Firari Bilal Hassan

YURT DIŞINA KAÇMASINA YARDIM EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Saldırının firarisi Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına çıkmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı. Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşılırken Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da dikkat çekti.

AW762152_01

Hüseyin Güneş

"KARDEŞİME BU KİM DİYE SORDUĞUMDA..."

Kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Kobani'deki teröristlerden Halil Mence'den aldığını belirtti. Jarkas ifadesinde, "Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'i gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavga büyüdü, silahlar çekildi! 1 ölü, 2 yaralıKavga büyüdü, silahlar çekildi! 1 ölü, 2 yaralı
Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmışTerörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış
Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattıMünbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattı
Anahtar Kelimeler:
pkk İstiklal Caddesi bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.