İstiklal Caddesi'nde dolar saçan maskeli grubun villası olduğu iddia edildi! Değeri 200 milyon TL... Sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtarak yürüdükleri görüntüleri kısa sürede gündem yaratan maskeli bir grup kişinin paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Kimliği tespit edilen 14 sanık, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Para dağıtan sanıklar, "Bize sosyal deney dendiği için katıldık, suç olduğunu bilseydik katılmazdık" savunmasını yapmıştı. O grubun kaldığı iddia edilen villanın görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde grubun kaldığı ev olduğu iddia edilen bir villa gösterildi. Villanın değerinin 200 milyon TL olduğu öne sürülürken dekorasyonu da görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya kullanıcıları biri görüntülere, "Bu ne arkadaş böyle?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Örgüt mü bu?" yorumunu ekledi.







