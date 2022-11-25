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İsveç Başbakanı Kristersson'dan 'Türkiye' açıklaması: "Söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz"

25.11.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, önemli açıklamalarda bulundu. Dagens Nyheter gazetesine konuşan Başbakan Kristersson, "Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz" dedi. İşte haberin detayları...

İsveç Başbakanı Kristersson'dan 'Türkiye' açıklaması: "Söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.

Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.

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Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE İLE KONUŞUYORUZ"

Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "(Yasa ile ilgili) Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor." yorumunda bulundu. (AA)

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