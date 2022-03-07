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İsveç'te NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı artıyor! Başbakan'dan dikkat çeken referandum açıklaması: "Her konu halka götürülmez"

07.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Avrupa ülkelerinin güvenlik endişeleri ve NATO'ya üye olmayan ülkelerin üyelik talepleri dünyanın gündeminde. İsveç'te ülkenin NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı giderek artıyor. Bu gelişmelerin ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan NATO'ya üyeliği için referandum konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Andersson, referandum ile ilgili tereddütleri olduğunu söyleyerek "Her konu halka götürülmez." dedi.

İsveç'te NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı artıyor! Başbakan'dan dikkat çeken referandum açıklaması: "Her konu halka götürülmez"

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'dan bir saldırı olması endişesi çok sayıda ülkenin gündemine geldi. Bu nedenle NATO'ya üye olmayan ülkelerde NATO üyeliği tartışılıyor. NATO'ya üye olmayan Avrupa ülkesi İsveç'te de vatandaşların, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle güvenlik endişeleri artıyor. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, resmi haber ajansı TT'ye, son kamuoyu yoklamalarına göre, ülkede Rusya-Ukrayna savaşından önce NATO üyeliğini destekleyenlerin oranının yüzde 25'ten 49'a çıkmasını değerlendirdi.

"HER KONU HALKA GÖTÜRÜLMEZ"

Halkın endişelerini anladığını ve geçen hafta ülkenin güvenlik durumunun değiştiğini dile getiren Andersson, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle vatandaşlarımızın tavrının değişmesinin tamamen anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta güvenlik durumumuz çarpıcı şekilde değişti. Buna rağmen NATO üyeliği için referanduma gidilmesi konusunda tereddütlerim var. Her konu halka götürülmez."

ABD ve komşu ülkelerle güvenlik iş birliklerini geliştireceklerini belirten Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ve Avrupa güvenliğine yönelik saldırgan tavrı nedeniyle, ABD ve Finlandiya ile savunma alanını güçlendireceklerini aktardı. (AA)

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