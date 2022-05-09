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İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

09.05.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'de düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne terör örgütü PKK yandaşları saldırı düzenledi. Saldırıda en az 6 Türk yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsviçre'nin Basel kentinde her yıl düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, terör örgütü PKK yandaşlarınca hedef alındı. PKK’lı saldırganlar, katılımcılara önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı. Saldırıda büyük bir arbede yaşanırken en az 6 Türk'ün yaralandığı açıklandı.

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ÖNCE SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNDULAR SONRA BARİYERLERİ İNDİRDİLER

Festivale katılan bazı Türk vatandaşlarından edinilen bilgiye göre, PKK yandaşları, etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türklere sözlü saldırıda bulundu.

PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı.

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Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğindeki bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmalarının, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk İsviçre
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