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İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

11.07.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maçın oynanacağı Londra'da İngiliz taraftarlar polisle çatışmaya başladı. İşte detaylar...

İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

EURO 2020 yarı finalinde rakiplerini alt eden İngiltere ve İtalya final maçında karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak maç, Hollandalı hakem Björn Kuipers tarafından yönetilecek.

MAÇ ÖNCESİ LONDRA KARIŞTI!

Dev maç öncesi stadyuma akın eden İngiliz taraftarlar polisin Covid-19 önlemlerine uymadı. Binlerce kişinin stadyuma zorla girmek istemesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Polis güçlerinin durdurmadığı taraftarların stadyumun kapılarını zorlayarak içeri girdikleri görüldü.

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