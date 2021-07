İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı!

EURO 2020 yarı finalinde rakiplerini alt eden İngiltere ve İtalya final maçında karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak maç, Hollandalı hakem Björn Kuipers tarafından yönetilecek.

Dev maç öncesi stadyuma akın eden İngiliz taraftarlar polisin Covid-19 önlemlerine uymadı. Binlerce kişinin stadyuma zorla girmek istemesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Polis güçlerinin durdurmadığı taraftarların stadyumun kapılarını zorlayarak içeri girdikleri görüldü.

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don’t. You don’t get far. Please don’t ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb