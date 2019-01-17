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İtalya Sicilya'da 1 dolara ev almak mümkün

BBC BBC
17.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

İtalya'da, Sicilya'daki nüfusu artırmak amacıyla kentin bazı yerlerinde bulunan evler 1 dolardan satışa çıkardı.

İtalya Sicilya'da 1 dolara ev almak mümkün

Sicilya'nın kuzeyinde yer alan Sambuca kasabasındaki evler, yerli halkın büyük kentlere göç etmesi nedeniyle azalan nüfusu artırmak amacıyla satışa çıkarıldı. Kasabaya taşınmanın tek şartı ise 1 dolara alınan evi 17 bin dolar harcayarak onarmak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kasabanın Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma aşamasının çabukça gerçekleşeceğini belirterek eski ve yeni sahipler arasında aracı olmayacaklarını söyledi.

Bölgeyi 'açık hava müzesi' olarak belirten Giuseppe Cacioppo, kasabada zıt mimari stillerin uyumlu bir şekilde bir arada olduğunu söyledi.

100 TL'ye makyaj alışverişi

İtalya'da geçtiğimiz yıl da Sardinya Adası'ndaki Ollolai kasabasında, evler tarihi doku yok olmasın diye 1 dolardan satışa çıkarılmıştı.

Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek "Eski ve yeni sahipler arasında aracı değiliz. Satın almak isteyenler zaman kaybetmeden ev sahibi olacak" dedi.


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