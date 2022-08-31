İtirafı sosyal medyadan tepki çekti! “Benim işim güzel görünmek ve alışveriş yapmak”

TikTok’ta ‘Freakyprincess33’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın herkesten farklı bir iş yaptığı itiraf ederek dikkatleri üzerine çekti. Ev işleri yapmayı reddettiğini dile getiren kadın genellikle maddi durumu iyi olan erkeklerle sevgili olduğunu söyledi. ‘Freakyprincess33’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, “Benim işim güzel görünmek ve alışveriş yapmak. Sevgilime ev işleri için bir hizmetçi ve yemek yapması için bir şef tutması gerektiğini söyledim” dedi.

“HER ŞEYİN PARASINI ÖDEYEN ERKEKLERLE ÇIKARIM”

TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde genç kadın sadece her şeyin parasını ödeyen erkeklerle sevgili olabileceğinin altını çizdi. Sosyal medyada viral olan gönderisinin sonrasında sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazıları ise yaşam standartlarını üst seviyelere çıkartmayı başardığı için kadını övdü.



