'İttifaksız' partiler arasına onlar da katıldı: Yeniden Refah'tan 'seçim' kararı! Ev kadınları ve sokak hayvanları vaatleri dikkat çekti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in tüm partilere 'Seçimlere ayrı girelim' çağrısı gündemdeki yerini koruyor. Bu sırada bir partiden daha seçime ittifaksız girme kararı geldi. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede seçime ayrı gireceklerini duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, sokak hayvanları sorununun çözülmesi vaadinde bulunurken "Ev kadınlarının aktif yaşamda daha çok rol oynaması ve aile bütçesine katkıda bulunması için çalışmalar yapacağız" dedi.

"YENİDEN REFAH BELEDİYECİLİĞİNE İHTAÇ ZARURİYET ÖLÇÜSÜNDE HAYATİ MESELE"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Zor, belediyeleri kazanmaları halinde gerçekleştirecekleri vaatleri anlattı.

Zor, Milli Görüş’ün yerel yönetimlerde ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun pratiğinin belediye uygulamalarında göründüğünü söyledi. Yerel yönetimin insanların hayatının her anına dokunduğu için çok önemli olduğunu vurgulayan Zor, “Belediyeler alt yapıdan sağlık ve temizlik faaliyetlerine, doğumdan ölüme, sokaktan çarşı pazara kadar hayatın her aşamasında insanımıza yardımcı olur. Çarpık ve çürük betonlaşma, tıkanan ulaşım, hayat pahalılığı, çevreye duyarsızlık, kültürel çoraklık, sosyal bozulma arasında bunalım geçiren insanlarımızın Yeniden Refah belediyeciliğine olan ihtiyacı zaruret ölçüsünde hayati bir meseledir” dedi.

“İNSANIMIZ MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ İLE DERİN NEFES ALDI”

Milli Görüş’ün 1994 yılında devraldığı belediyelerde insanı yaşamın merkezine aldığını söyleyen Zor, çöp, çamur, çukur, imar problemli, trafiği kilitlenmiş yollar ve altyapısı olmayan yaşam alanları gibi problemlerin Milli Görüş belediyeciliği ile çözüme kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta belediyecilikte inkılap yaşandı. Alt yapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzurevleri, aşevleri ve misafirhanelerin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük ve orta boy işletmelerin kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmete alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi gibi nitelikte pek çok hizmetin insanımızla buluşturulması milletimizde aşırı bir memnuniyet oluşturmuştur. Hatta memnuniyetten dolayı insanımız birbirlerine ‘Bu belediye başkanlarımız başkan ise, diğer başkanlık yapanlar ne idi?’ latifesini de yapmışlardır. İnsanımız Milli Görüş belediyeciliği ile adeta derin ve temiz bir nefes almıştır.”

"RÜŞVET ALAN DA, VEREN DE MELUNDUR”

Zor, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'nde vatandaşların Yeniden Refah Partisi'ni tercih ederek rahatlayacağını söyledi. Borç batağında alınan belediyelerin Milli Görüş iktidarlarında düzene girdiğini belirten Zor, “Biz daha işe başlarken besmele çekip ‘Rüşvet alan da, veren de melundur’ hadisini belediyelerin giriş kapısına asmış ve tepeden tırnağa herkesin bu hadise göre hiza istikamet almasını sağlamışızdır” ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'nde Türkiye’nin tekrar Yeniden Refah Partisi ile huzur, barış, adaleti ve refahı yaşayacağına vurgu yapan Zor, “Belediyemizin imkanlarını adil yönetim, adil paylaşım ve bölüşümle tüm insanımızın hizmetine açacağız. Tarihi ve doğal çevreyi koruyacağız. Şeffaflık ve erişilebilirliği önceleyeceğiz. Mahalle problemlerinin yerinde çözümü için mahalle toplantıları yapacağız” dedi.

"GENÇLER İÇİN ÜNİVERSİTELER VE OSB’LER ORTAK İŞBİRLİĞİ YAPACAK"

Yerel seçimi kazandıkları takdirde kentlerdeki üniversiteler ve organize sanayi bölgelerindeki gençler için projeler yapacaklarını belirten Zor, doğal afetlere dayanıklı alt yapı ve mimari çalışmalarının hazır olduğunu da söyledi.

“SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Zor, tarıma uygun arazilerde de şuurlu bir şekilde çalışmalarını yürüteceklerini kaydederek, “Bunun yanında kadınlarımıza öncelik vererek, ev kadınlarının aktif yaşamda daha çok rol oynaması ve aile bütçesine katkıda bulunması için çalışmalar yapacağız. Sportif faaliyetlere tam destek için spor salonları ve tesisleri yapacağız. Sokak hayvanları sorununu yeni yatırım planları ile çözeceğiz” diye konuştu.

“KENDİ LOGO VE ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ”

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 3’e yakın oy aldığını hatırlatan Zor, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'ne hazır olduklarını söyleyerek, “Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi’nden aday adaylığı başvurusunda bulunacak 30 yaş altı gençlerden ve yüzde 40 engelli vatandaşlardan özel katkı payı alınmayacağını da belirten Zor, sözlerini seçimlerin Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileyerek noktaladı.

(İHA)

