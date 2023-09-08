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Türkiye de nasibini alacak! Felaketin önüne geçilemedi, Urmiye Gölü kuruyunca gelen uyarı korkuttu: "Tahribata yol açacak, verimli topraklar yok olacak"

08.09.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye için yeni tehlike kapıda: Komşu İran'da bulunan ve dünyanın en büyük 2. tuz gölü olma unvanını taşıyan Urmiye Gölü neredeyse tamamıyla kurudu. Uzmanlar tarafından bu gelişmeden Türkiye'nin de nasibini alacağı değerlendiriliyor. Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, verimli toprakların yok olacağını dile getirirken "Türkiye'yi de etkileyip tahribata neden olacak" dedi.

Türkiye de nasibini alacak! Felaketin önüne geçilemedi, Urmiye Gölü kuruyunca gelen uyarı korkuttu: "Tahribata yol açacak, verimli topraklar yok olacak"

Kurumasına engel olunamayan Urmiye Gölü'nden rüzgarla taşınan tuz yalnızca İran'ı değil, Türkiye'yi de olumsuz etkileyecek. Tuz taşınımı nedeniyle tarım alanları verimsizleşecek, verimli topraklar yok olacak. Komşu'daki gelişme sonrası korkutan uyarılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu'ndan geldi.

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FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak azalan yağışlar, artan buharlaşma ve uygulanan yanlış politikalar, dünyanın 2. büyük tuz gölü olan Urmiye Gölü'nün önce alan kaybetmesine, ardından da büyük ölçüde kurumasına neden oldu. Gölün tekrar eski haline gelmesi için İran hükümeti tarafından gerekli çalışmalar yapılsa da kurumaya engel olunamadı. Yaklaşık 5 bin 200 kilometrekarelik gölün kurumasıyla birlikte dev tuz birikintileri oluştu.

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"VERİMLİ TOPRAKLARI YOK EDECEK"

YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, havzadaki tuzun rüzgarla bölgeye dağılmaya başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"O tuzun gittiği her bölgede tuzlanmayla birlikte artık bir verimsizlik olacak. Yani o bölgedeki verimli toprakların yok olmasına neden oluyor. Tabii ki göl bir ekosistem.

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O gölün ortadan kalkması, o bölgedeki o tuzların bir çöl haline dönüşmesi ve bu çöl haline dönüşen tuz birikintilerinin yüzlerce, hatta binlerce kilometre öteye rüzgarla taşınmasına neden olacak. Bizim o rüzgarla taşınan bütün alanlarımız doğal olarak o tuzdan etkilenecek. Tarımsal alanların verimsizliğine neden olacak."

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TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK

Bu tahribat durumunun sadece o bölgeyi etkilemeyeceğini de dikkat çeken Prof. Dr. Alaeddinoğlu şöyle konuştu:

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"Yakın coğrafyada yani içinde Türkiye'nin de bulunduğu, ülkemizin de bulunduğu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir bölümünü de etkileyecek. Verimli toprak alanlarını, su kaynaklarının tamamını etkiler. Dolayısıyla bu alanların o çölleşme tuzla beraber gelen, o çölleşme hareketi içinde bulunan komşu ülkeleri de etkileyecek. Türkiye bunlardan bir tanesidir. Türkiye'yi etkileyecek. Rüzgarla taşınan her bir tuz parçası gittiği coğrafyada tahribata neden olacak. Siz orayı suladığınızda zaten o tuzlu toprak verimliliği büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Tam olarak ne kadar alanı etkileyecek sorusuna cevap bulmak lazım. Ama Van'ın da bu etki alanı içinde olduğunu söyleyebiliriz."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü İran

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