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BBP lideri Mustafa Destici, partisinin yerel seçim kararını açıkladı

31.08.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener’in yerel seçimlerle ilgili kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. BBP lideri Mustafa Destici de partisinin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı. Destici, bazı bölgelerde Cumhur İttifakı ile bazı yerlerde de kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirtti.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin yerel seçim kararını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon’da partisinin Şalpazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Yerel seçimlere ilişkin kararlarını açıklayan Destici, seçime Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır. Bu yapılacak olan görüşmelere, ihtiyaca göre belirlenecek olan bir şeydir. Ama Büyük Birlik Partimiz bunun dışında kalan bütün yerlerde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yerel seçimlere gidecek ve sizlerin desteğini isteyecektir."

'ZENGİNİN MALINI ALALIM DEMİYORUM'

Bir süre önce yaptığı "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın" açıklamasının bazı gazeteciler tarafından, "Varlık vergisi" gibi algılandığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Hayır, ben varlık vergisi veya servet vergisinden bahsetmiyorum. 'Zenginin malını alalım, Hazineye koyalım' demiyorum. Ben, 'Vergi kazanca göre olsun.' diyorum. '7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımızla, aylık geliri 100 bin lira, 1 milyon olan bir vatandaşımız aracına benzin alırken aynı vergiyi ödemesin' diyorum. 'Çok kazanan çok ödesin, az kazanan az ödesin' diyorum Anayasada da bu yazıyor. Adaletli olan da budur. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor."

AA

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Mustafa Destici Cumhur İttifakı bbp yerel seçimler

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