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İYİ Parti'den 'gizli protokol' açıklaması! Kılıçdaroğlu’nun o sözlerini hatırlattı…

25.07.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan, "İYİ Parti'nin, Zafer Partisi ile protokolden haberi olduğu" iddiasına yanıt geldi. Zorlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatarak "İki kişinin namusuna emanet edilen bir gizli protokolü kim nasıl önceden bilebilir? Bizim bu gizli protokolle ilgili bilgimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den 'gizli protokol' açıklaması! Kılıçdaroğlu’nun o sözlerini hatırlattı…

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolü "gizli protokol" olarak nitelendirerek, "Bir kez daha ifade etmek isteriz ki bizim bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır." dedi.

Zorlu, AA muhabirine, Özdağ'ın protokolden "İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi olduğu" yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Kürşad Zorlu, 24 Mayıs 2023 tarihli 7 maddeden oluşan mutabakat metniyle ilgili bilgileri olduğunu, buna ilişkin olumsuz düşüncelerinin bulunmadığını ve bu kapsamda Özdağ ile bir görüşmenin yapılabileceğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokol" sözünü hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Söyler misiniz, iki kişinin namusuna emanet edilen bir gizli protokolü kim nasıl önceden bilebilir? Neden böyle bir ifade kullanılmış, bu husus iyi irdelensin dedik. Üstelik o süreçte bizim açımızdan bakanlıkların hangisinin hangi partiye, kime verileceği konusu, seçim sonuçlarına bırakılmış bir konudur. Dolayısıyla bir kez daha ifade etmek isteriz ki bizim bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır."

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Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ İYİ Parti

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