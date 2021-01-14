İYİ Parti'den İhracı durdurulan Özdağ: Bana tehditler geliyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te, hakkındaki ihraç kararını iptal eden mahkeme kararı ve sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

'BANA TEHDİTLER GELİYOR'

Dünden itibaren kendisine yönelik basın yoluyla tehditlerin geldiğini belirten Özdağ, "Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Bu arada Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı, iki sivil polisin kendisini evinden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararını alır almaz İYİ Parti grubuna, bu basın toplantısını yapacağıma dair bilgi verdim. İYİ Parti Milletvekili olarak Muğla İl Başkanımızı bugün ziyaret edeceğim." dedi.

ENGİN ALTAY'IN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 'İhracın iptali İYİ Parti içine atılmış bir fitne tohumudur' açıklamasını değerlendiren Özdağ, şunları ifade etti:

"Engin Altay acaba İYİ Parti tüzüğünü okudu mu? İhraç kararını ve içindeki belgeleri okudu mu? Sanıdım iki soruya vereceği cevap hayır olacaktır. Üçüncü bir belge daha var. Mahkemenin kararı. Bunları okumadan böyle bir açıklama yapmak, en basit ifadeyle kasaba politikacılığıdır.