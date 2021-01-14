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İYİ Parti'den İhracı durdurulan Özdağ: Bana tehditler geliyor

14.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den İhracı durdurulan Özdağ: Bana tehditler geliyor

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İYİ Parti'den ihracı durdurulan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Bana tehditler geliyor, mahkeme kararına saygı duyulmalı" derken, CHP'li Engin Altay'ın sözlerine de tepki gösterdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te, hakkındaki ihraç kararını iptal eden mahkeme kararı ve sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

'BANA TEHDİTLER GELİYOR'

Dünden itibaren kendisine yönelik basın yoluyla tehditlerin geldiğini belirten Özdağ, "Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Bu arada Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı, iki sivil polisin kendisini evinden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararını alır almaz İYİ Parti grubuna, bu basın toplantısını yapacağıma dair bilgi verdim. İYİ Parti Milletvekili olarak Muğla İl Başkanımızı bugün ziyaret edeceğim." dedi.

ENGİN ALTAY'IN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 'İhracın iptali İYİ Parti içine atılmış bir fitne tohumudur' açıklamasını değerlendiren Özdağ, şunları ifade etti:

"Engin Altay acaba İYİ Parti tüzüğünü okudu mu? İhraç kararını ve içindeki belgeleri okudu mu? Sanıdım iki soruya vereceği cevap hayır olacaktır. Üçüncü bir belge daha var. Mahkemenin kararı. Bunları okumadan böyle bir açıklama yapmak, en basit ifadeyle kasaba politikacılığıdır.

Engin Altay, yerlerine kayyum atanan HDP'li, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. HDP'li vekillerin hukukunu da savunuyor da, Türk milliyetçisi, Atatürkçü Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor, siyasi bir iftira ile infaz ediyor. Engin Altay, beni AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fitne aracı olarak suçluyor. Kendisine Türk milleti önünde en içten teessüflerimi bildiriyorum. Engin Altay benim AKP'ye ve Erdoğan'a karşı verdiğim siyasi mücadelenin 10'da birini vermemiştir. Kirli referandum gecesi, ben oyların hesabını sorarken ne Engin Altay oradaydı ne de arkadaşlarından biri oradaydı."

'ATILMASI GEREKEN ADIM HDP'NİN KAPATILMASI OLMALIDIR ELBETTE'

Açıklamasının devamında Özdağ, "Yıllardan bu yana terörizm ve antiterörizm konusunda çalışmalar yapan bir akademisyen ve siyasetçi olduğumu kamuoyu bilmektedir. Terör konusunda yazmış olduğum kitapların sayısı 13. HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP siyasi parti ise, diğer partiler ne oluyor? HDP ve öncüleri bir terör örgütü ile emir komuta zinciri içinde olan, Kandil ve İmralı'dan aldıkları talimatı yaşama geçiren, mahkeme kararı ile bu sabit olmuş.Atılması gereken adım HDP'nin kapatılması olmalıdır elbette. HDP'yi kapatmak terörün sonunu getirecek mi diye soruluyor. Cinayetlere ceza vermek engelliyor mu? Hayır. Devletler ve toplumlar suçlara ceza verirler." diye konuştu.


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