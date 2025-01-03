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İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu hakkında çarpıcı iddia! AK Parti kulisleri başladı…

03.01.2025 07:49
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Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi. İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Seçimlerde 44 vekil kazanan İYİ Parti’nin sandalye sayısındaki ciddi azalış ise dikkat çekti. İşte detaylar…

İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu hakkında çarpıcı iddia! AK Parti kulisleri başladı…

İYİ Parti’de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. Zorlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen sekiz aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

AK PARTİ'YE KATILACAK İDDİASI

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu hâlde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İyi Parti ile olan resmî bağımı noktalıyorum.”

Kürşad Zorlu’nun istifasıyla birlikte 2023 seçimlerinde 44 milletvekiliyle parlamentoya giren İyi Parti’nin sandalye sayısı 29’a düştü. Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı ise 13’e yükseldi. Türkiye gazetesinde yer alan iddiaya göre ise kulislerde Zorlu’nun AK Parti’ye katılacağı belirtildi. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa ak parti
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