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İYİ Parti'den Sinan Aygün açıklaması! 'Asla gündeme gelmemiştir'

17.10.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ile yaşadığı Togo krizi nedeniyle tekrar gündeme gelen eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'e ABB Başkanlığı adaylığı teklif ettiği öne sürülmüştü. İYİ Parti gündem olan iddia sonrası yaptığı açıklamada Aygün'ün adaylığının gündeme gelmediğini belirtti.

İYİ Parti'den Sinan Aygün açıklaması! 'Asla gündeme gelmemiştir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı TOGO kuleleri kriziyle gündeme gelen eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün de yer aldığı toplantıya ilişkin partiden yazılı açıklama yapıldı.

"ASLA GÜNDEME GELMEMİŞTİR"

Dün gerçekleşen toplantının bazı yayın organlarında amacından saptırılarak gündeme getirildiği belirtilerek, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, dün Ankara'da katıldığı bir sohbet toplantısı, bazı yayın organlarında spekülatif bir şekilde gündeme getirilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığı döneminde, Sayın Cemil Çiçek ve Sayın Abdülkadir Aksu, telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiş, o görüşmede bir araya gelme temennisi de dile getirilmiştir. Sayın Cemil Çiçek, Sayın Abdülkadir Aksu, Sayın Oktay Vural'ın katılımıyla, Sayın Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi ABB Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir. Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi gizli bir gündemi de yoktur" denildi.

Kaynak: DHA

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Sinan Aygün İYİ Parti

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