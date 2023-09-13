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  4. SON DAKİKA | İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! "81 il ve ilçelerinde kendi adaylarımızla..."

SON DAKİKA | İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! "81 il ve ilçelerinde kendi adaylarımızla..."

13.09.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yerel seçimlere ilişkin siyaset gündeminde peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşanırken son olarak İYİ Parti, 'yerel seçim' kararını açıkladı. Yerel seçim sürecinde özellikle İYİ Parti'nin, İstanbul'da ve Ankara'da nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyordu.

SON DAKİKA | İYİ Parti'den 'yerel seçim' kararı! "81 il ve ilçelerinde kendi adaylarımızla..."

Son dakika haberi: İYİ Parti'den siyaset gündemini hareketlendirecek 'yerel seçim' kararı geldi. Kararı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu duyurdu. Zorlu yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

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Özellikle, İYİ Parti ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konusunda nasıl bir tavır ortaya koyacağı, siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesiydi. CHP daha önce yerel seçimde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın yeniden belediye başkanı adayı olacağını duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İYİ Parti

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