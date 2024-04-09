İYİ Parti Genel Merkezinde hareketli anlar! Akşener'in koltuğuna istendiği öne sürülen isim sessizliğini bozdu: Yeni parti yakın vakitte

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona ererken her anlamda hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan istifa haberleri gelirken bir yandan da yeni genel başkan olması için Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlere 'ikna' telefonları açıldığı öne sürülüyordu. Ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Bilge Yılmaz'ın, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın adları da olası adaylar arasında geçiyordu.

AKŞENER EŞYALARINI TOPLADI

Seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kongre yapılması kararını duyuran Meral Akşener, dün de genel başkanlığa veda edeceğini bildirdi. Bunun üzerine ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde hareketlilik yaşandı. DHA'nın aktardığına göre Akşener, açıklamasının ardından parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı. Görevliler, Akşener'in odasındaki eşyalarını toplayıp, araçla evine götürdü.

ADAYLIK KARARINI BEKLEMEDEN MEYDANA ÇIKTILAR

Akşener kongre kararını duyurduktan sonra aday olup olmayacağı belli değildi. Bu sırada İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın adaylıklarını ilan eden ilk isimler oldu.

Akşener dün aday olmayacağı duyurunca partinin önde gelenlerinden Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın da hiç beklemeden devreye girip adaylıklarını ilan etti.



Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın, Günay Kodaz

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İSİMLER

Öte yandan Bilge Yılmaz ve Yavuz Ağıralioğlu da adaylık konusunda kulisleri hareketlendiren isimlerdi. Bilge Yılmaz seçimin hemen ardından partisindeki Ekonomi Politikaları Başkanı görevinden istifa ederken Akşener'i de istifaya davet etmişti. Partiden olaylı biçimde ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'na ise Akşener'in adaylık kararını açıklaması üzerine ikna telefonları gittiği konuşuluyordu.

"PARTİ İÇ İŞLERİ İLE ALAKALI GÜNDEMİMİZ HİÇ OLMADI"

Yeni parti kuracağı iddialarıyla zaman zaman gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu. İddiaları pekiştiren mesajlar içeren açıklamasında Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye ise kapıyı kapattı. İşte o açıklama:

"Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız. Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var.

"KENDİLERİNE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.

AĞIRALİOĞLU'NDAN YENİ PARTİ SİNYALİ

Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız. Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda!

"YAKIN VAKİTTE MİLLETİN UFKUNDA GÖRÜNECEKTİR"

Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz. Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir..."

BİLGE YILMAZ DA ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI

Yine kulislerde adı geçen Bilge Yılmaz'dan da adaylık konusunda net mesaj geldi. Herhangi bir adaya koşulsuz destek vermeyeceğinin altını çizen Yılmaz şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapılacak olan olağanüstü kongremizde aday olmayacağını beyan etmesi siyasi kültürümüz açısından istisnai ve takdirle karşılanması gereken bir harekettir.

Sayın Akşener, siyasi bir olgunluk ve nezaket örneği göstermiştir. Kendisi, 28 Şubat cuntasına karşı sergilediği demokrat duruş ile OHAL günlerinde gösterdiği parti kurma cesaretiyle ve şu günlerde kıymeti daha iyi anlaşılan 2023 başkanlık seçimlerine “kazanacak aday” ile gitme ısrarı ile milletimiz tarafından hep iyi hatırlanacaktır. Zaman hepimiz için er ya da geç hükmünü en hakkaniyetli şekilde verir.

Bu vesileyle, yapılacak kongre için genel başkanlığa aday olmadığımı ve mevcut adaylardan herhangi birine koşulsuz bir destek vermeyeceğimi de belirtmek isterim.

Seçimlerde aldığımız başarısız sonuçların sebebinin mevcut yönetim anlayışı ve kurumsal zaafiyetler olduğunu defalarca dile getirdim. Ancak genel başkanın görevinden ayrılması sorunları bir anda ortadan kaldırmayacak ve bizi de kendiliğinden başarıya taşımayacaktır. Başarılı olabilmek için sadece İYİ Parti’ye değil bütün Türkiye’ye konuşabilmek, ülkenin meseleleri hakkında kendine özgü bir okuma yapabilmek ve vatandaşlara ülke yönetimini ele aldığımız zaman sorunları nasıl çözeceğimizi anlatabilmek gerekir. Tarih delegenin onayını almış ancak vatandaşın teveccühünü göremeyen genel başkanlarla doludur. Dolayısıyla ihtiyacımız olan başarısız olduğu için istifa etme olgunluğu göstermiş bir genel başkanın yerini dolduracak bir genel başkan değildir. Başarısızlığı analiz eden ve kendi çözümlerini ortaya koyan, bizi başarıya ulaşma konusunda ikna etmeyi başaran bir siyasi projedir. Eğer bunu es geçip sadece isimlere odaklanırsak partinin bir sonraki seçimlerde daha da başarısız olacağından hiç şüphem yoktur.

Bu yüzden, mevcut adaylardan beklentim, sadece delegeleri ikna ettikleri bir süreç içinde olmamaları ve kamuoyuna siyasi vizyon ve projelerini de anlatmalarıdır. Sayın Akşener’in siyasetten çekilmesi ancak bu şekilde bir anlam kazanır ve partimiz ancak bu sayede yeniden siyasi sistemin etkili bir aktörü olarak yeniden iddialı hale gelir."