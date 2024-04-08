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İYİ Parti'nin unutamadığı isim! Akşener'in vedası kulislere bomba gibi düştü: 'İkna için telefon açıldı'

08.04.2024 15:02
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İYİ Parti'nin son seçimde yaşadığı hayal kırıklığını Meral Akşener'in koltuğu bırakması takip etti. Akşener'in bugün açıkladığı karar kulislere adeta bomba gibi düştü. Genel başkanlık yarışı hızla kızıştı, adayların sayısı bugün de arttı. Kurultayda Müsavat Dervişoğlu'nun Akşener'in desteğini alacağı iddiasını açıklamalar ve detaylar gündeme geldi. İYİ Parti'den olaylı ayrılan bir isme ikna için "Beraber olalım" telefonları açıldığı konuşuluyor!

İYİ Parti'nin unutamadığı isim! Akşener'in vedası kulislere bomba gibi düştü: 'İkna için telefon açıldı'

2017'de Meral Akşener öncülüğünde kurulduktan sonra 31 Mart'a dek geçen seçimlerde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti, "hür ve müstakil" girdiği son yerel seçimlerde 1 il ve 24 ilçe belediyesi kazandığında ortaya hayal kırıklığı tablosu çıktı. Parti 27 Nisan'da seçimli olağanüstü genel kurultaya giderken Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıkladı. Gözler İYİ Parti'den gelen adaylık açıklamalarına çevrilirken kulisler de yeni isimlerle hareketlendi.

AKŞENER'E DAHA ÖNCE RAKİP OLMUŞTU

Meral Akşener, 27 Nisan'ı duyurduğunda adaylığını ilan eden ilk isim, bir önceki genel başkanlık seçiminde Akşener'e rakip olan Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu. Devamında Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da yarışa dahil olduğunu açıkladı.

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Günay Kodaz

MERAKLA BEKLENEN KARAR GELDİ

Bu süre diliminde Akşener'in yeniden aday olup olmayacağı merak edilmeye başladı. Akşener kararını bugün "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum." sözleriyle açıkladı.

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ADAYLIK YARIŞINA KRİTİK İSİMLER DAHİL OLDU

Akşener'in adaylık kararını açıklamasıyla partinin önde gelen isimleri de hızla adaylık sahnesinde yerini aldı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, adaylıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Koray Aydın sosyal medya hesabında değişikliğe giderek "bio" kısmına "İYİ Parti Genel Başkan Adayı" ifadesini ekledi.

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AKŞENER'İN DESTEKLEDİĞİ ADAY MI?

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamasında dikkat çeken detaylardan biri de "Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacağım" ifadeleri oldu. Bu ifadeler, Dervişoğlu'nun Akşener'in desteğini alacağı şeklinde yorumlanırken iddiayı pekiştiren kulis bilgileri de geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, "Öyle anlaşılıyor ki Dervişoğlu, Akşener'in desteğiyle aday oluyor" yorumunda bulundu. Kulislerde konuşulanları aktaran CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova da "Müsavat Dervişoğlu'nun Meral Akşener'in desteğini alabileceği konuşulmaya başlandı. Akşener’in Kurultay'da onu işaret edebileceği yönünde yorumlar var" diye konuştu.

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İYİ PARTİ'DEN OLAYLI AYRILAN İSME 'İKNA' TELEFONLARI

Yine Canova'nın aktardığı kulis bilgilerinde en dikkat çeken isimlerden biri Yavuz Ağıralioğlu oldu. Canova, "İYİ Parti kulislerinde teşkilatın ‘Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna edin gelsin’ baskısını birçok isme yaptığı konuşuluyor. Hatta edindiğim bilgilere göre, adaylık düşünen bazı isimler kendisini arayıp ‘Beraber olalım’ diyor. Ağıralioğlu şu an uzaktan da olsa süreci takipte, önceliği parti kurmak" diye konuştu.

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Ağıralioğlu, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına karşı çıkarak kendisine oy vermeyeceğini açıklamış, seçimden sonra zehir zemberek ifadelerle İYİ Parti'den istifa etmişti. Ağıralioğlu son dönemde yeni parti kuracağı iddialarıyla da konuşuluyor. Bir konuşmasında kendisi "Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Eski Genel Sekreter Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve Buğra Kavuncu'nun isimleri de kulislerde konuşulanlar arasında.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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