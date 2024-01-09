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İYİ Parti'nin İstanbul adayı kim? Sadettin Saran iddiası gündem oldu, dikkat çeken sözler! 'Bu kadar da iddialı söylüyorum...'

09.01.2024 08:45 | Son Güncelleme:
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Murat Kurum'un adaylığının kesinleşmesinin ardından İstanbul'daki yerel seçim yarışı da start vermiş oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği belirtilirken İYİ Parti'nin İstanbul adayı için 'Sadettin Saran' ismi gündeme geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ersan Şen ise 'kazanma şansları sıfır' diyerek, yarışı önde bitirmesi en muhtemel ismi açıkladı.

İYİ Parti'nin İstanbul adayı kim? Sadettin Saran iddiası gündem oldu, dikkat çeken sözler! 'Bu kadar da iddialı söylüyorum...'

İstanbul'da yerel seçim yarışı AK Parti'nin adayını açıklamasıyla adeta start verdi. AK Parti, İBB Başkan Adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı. Kurum, adaylığının ilan edilmesinin ardından çalışmalara hızlı başladı ve İstanbul sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul'daki seçimimin CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken, özellikle muhalefetteki bölünmüşlük dikkat çekiyor. Gözler İstanbul için DEM Parti ve İYİ Parti'nin adaylarına çevrilmiş durumda.

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI SADETTİN SARAN MI?

Özellikle 'İYİ Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken, Sadettin Saran ismi gündeme geldi.

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Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialı ifadeler kullandı. Şen'in açıklamaları şöyle:

"KAZANMA ŞANSI SIFIR"

"İstanbul'da İmamoğlu ve Kurum dışında girecek adayların şansı sıfır. Bunu da bu kadar iddialı söylüyorum. Diğer isimlerin seçime girmesi iki sebeple olur. Bir, idealistsindir. İki, birilerine kaybettirmek istiyorsundur. İstanbul'da da durum budur.

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Sadettin Saran gibi bir isim aday olursa İYİ Parti'de kazanamayacağını bilse de oy verebilecek kişiler var tabiki.

"KAZANMA İHTİMALİ EN YÜKSEK ADAY..."

Ben İmamoğlu'nun şansının her türlü yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an için en yüksek kazanma ihtimali olan aday benim için.

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Ama bu saatten sonra İYİ Parti'nin geri dönüşü yok. Parti ciddiyetini kaybeder.

"İYİ PARTİ, AK PARTİ'YE YANAŞACAKTIR"

İYİ Parti seçimden sonra bence AK Parti'ye yakınlaşarak devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle Anayasa değişikliği konusunda.

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Yerel seçim İstanbul İYİ Parti Sadettin Saran
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