Murat Kurum'un adaylığı sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! 'Bırakın bu konuda endişelensinler'

Merkezi hükümetin baskı ve engellemelerine rağmen yönetiminin İstanbul'da hizmet ve kalkınma sağladığını söyleyen İmamoğlu, "Kamu bankaları bize herhangi bir finansman imkânı sağlamadı. Bütün bunlara rağmen çok başarılı bir dönem geçirdiğimizi söylemek isterim" dedi.