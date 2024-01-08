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Murat Kurum'un adaylığı sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! 'Bırakın bu konuda endişelensinler'

08.01.2024 23:40 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un adaylığının açıklanması sonrasında ilk kez konuştu. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin 2019'daki seçimlerden daha zor olacağını ifade eden İmamoğlu, Kurum'u yenebileceğinden emin olduğunu aktardı. İmamoğlu, mahkeme tarafından verilen 2,5 yıl hapis cezası ve siyasi yasak konusunda da "hiç endişe duymadığını" söyledi.

31 Mart yerel seçimleri için gündem hareketlendi. Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul adayı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazar günü yapılan törende İstanbul adaylarının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Gözler şimdi AK Parti'nin Ankara adayına çevrilirken Kurum'un adaylığının açıklanması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusuydu.


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İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

İmamoğlu Kurum'un adaylığı sonrasında ilk kez konuştu. Reuters'a verdiği röportajda İmamoğlu Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin hükümete Türk halkının "demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü" arzusuna ilişkin bir mesaj vereceğini söyledi.

Muhalefet partilerinin artık Erdoğan'ın iktidardaki AK Parti'nin adaylarına karşı ittifak içinde olmaması nedeniyle yeniden seçilme hedefinin beş yıl önceki ilk zaferinden daha zor olacağını kabul eden İmamoğlu, Kurum'u yenebileceğinden emin olduğunu söyledi.

"BIRAKIN BU KONUDA ENDİŞELENSİNLER"

"BIRAKIN BU KONUDA ENDİŞELENSİNLER"

İmamoğlu, "Bu şehrin demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü açısından Türkiye'ye mesajlarını verebileceği bir süreci görmek ve deneyimlemek istiyoruz. Eğer bu gerçekleşirse elbette hükümete çeşitli mesajlar gönderilecek. Bırakın bu konuda endişelensinler" dedi

"DAHA ZOR OLACAK"

"DAHA ZOR OLACAK"

Diğer muhalefet partilerinden ve AK Parti'den seçmen kazanabileceğini söyleyen İmamoğlu "Gerçek şu ki, geçen seçimden daha zor olacak. O zamanlar ittifaklar daha net bir konumdaydı" dedi.

Merkezi hükümetin baskı ve engellemelerine rağmen yönetiminin İstanbul'da hizmet ve kalkınma sağladığını söyleyen İmamoğlu, "Kamu bankaları bize herhangi bir finansman imkânı sağlamadı. Bütün bunlara rağmen çok başarılı bir dönem geçirdiğimizi söylemek isterim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
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