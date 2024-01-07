İYİ Partili Turhan Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili iddia! "Durum daha da vahimmiş" diyerek o paylaşımı yaptı

MİT'in operasyonunda İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek yakalanan kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye'nin konuştuğu ve çarpıcı detayların olduğu operasyonun ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı.

"SINAVLARA SOKULMADI"

Çömez, yakalanan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak "Güvenlik soruşturması yapılmadı. Diplomasına bakılmadı. Sınavlara sokulmadı. Önce vatandaşlık, sonra da Sağlık Bakanlığı’nda iş verildi. Meğer Mossad ajanıymış. Hay Allah, biz de onu muhacir kardeşimiz sanıyorduk!" ifadelerini kullandı.

"MISIRLI VE HİÇ TÜRKÇE BİLMİYOR"

Saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan Turhan Çömez, "Durum daha da vahimmiş! Adam Mısırlı, hiç Türkçe bilmiyor. Topladığı istihbaratı Avrupa’daki Mossad ajanlarına aktarıyor. Binlerce Türk sağlık çalışanı açıkta bekliyor, işsizlik diz boyu, sen bunu nasıl olur da Türk vatandaşı yaparsın, devlet memuru yaparsın" dedi. Aynı zamanda genel cerrahi alanında uzman doktor olan Turhan Çömez, paylaşımlarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi.

????Durum daha da vahimmiş!

????????Adam Mısırlı, hiç Türkçe bilmiyor.

????????Topladığı istihbaratı Avrupa’daki Mossad ajanlarına aktarıyor.

????????Binlerce Türk sağlık çalışanı açıkta bekliyor, işsizlik diz boyu, sen bunu nasıl olur da Türk vatandaşı yaparsın, devlet memuru yaparsın… https://t.co/rmUZctcQdk — Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 7, 2024







