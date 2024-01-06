Mossad ajanları depremi fırsata çevirmiş! Dini sohbetlerle güven kazanmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri belirlenen toplam 46 şüpheli belirlenmişti.

8'İ SINIR DIŞI EDİLDİ

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 34 şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, 26’sı 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmış ve 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenilmişti.

DİNİ KULLANMIŞLAR

Öte yandan, şahıslardan bazılarının deprem sonrası Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldiği ve Yeni Mahalle’de bulunan Işıklı Camiinde 6 gün kalarak depremzedelere yardım ettiği ortaya çıktı. Bölge halkıyla iletişime geçtikleri ve dini sohbetlerde bulundukları ortaya çıkan şahısların yabancı uyruklu depremzedelere maddi yardımda da bulunduğu öğrenildi.

CAMİDE VAAZ VERMİŞ

Yeni Şafak’ın haberine göre, İsrail istihbaratına çalışan Suriyeli S.T, geçen yıl Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz vermiş. S.T’nin Kırıkhan’daki faaliyetleri, gözaltı fotoğraflarının medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

Kırıkhan’da yaşayan M.E.Ç, Suriyeli S.T’yi hemen tanıdı. M.E.Ç. Kırıkhan’daki camilerin çoğunun depremde ağır hasar aldığını, çok az sayıda hafif hasarlı cami kaldığını söyledi. M.E.Ç. şu bilgileri verdi:

“İki Işıklı Camii de bunlardan biriydi. Ramazan ayında iftardan sonra camiye teravih namazı için gidiyordum. Bu adam teravih namazından sonra camide kalanlarla sohbet ediyordu. Ayet, hadis okuyordu. 6-7 kişilik bir gruptular. Bir Arap ülkesinden gelmişler. Vaazı da Arapça veriyordu. Kırıkhan’da Arapça bilen çok olduğu için cemaatten biri tercüme ediyordu. Ben de 2-3 defa sohbetine katıldım.

‘GECE CAMİDE YATIYORLARDI’

Depremzedelere yardım geldiklerini söylüyorlardı. Gece de camide yatıyorlardı. O günlerde insanları çoğu zaten çadırda, hafif hasarlı binalarda ve camilerde kaldığı için de kimse bu durumu yadırgamıyordu. Gündüz ne yaptığını bilmiyorum ama akşam camide ayet, hadislerden bahsediyordu.”







