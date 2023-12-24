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    4. İyileştikten sonra da etkilemeye devam ediyor! Bu semptomlara dikkat: "Long Covid bir ömür sürebilir"

    İyileştikten sonra da etkilemeye devam ediyor! Bu semptomlara dikkat: "Long Covid bir ömür sürebilir"

    24.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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    Koronavirüs, ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileriyle ortaya çıktı ve 13 Ocak 2020 tarihinde tanımlanarak tüm dünyada global bir salgın olarak ifade edildi. Dünya genelindeki milyonlarca insan koronavirüs hastalığına yakalandı. Ancak kimi hastaların iyileşmesine rağmen semptomları devam etti. "Long Covid" olarak tanımlanan bu durumda iyileşmenin sonrasında semptomların haftalar, aylar hatta yıllarca sürebileceği ifade edildi.

    İyileştikten sonra da etkilemeye devam ediyor! Bu semptomlara dikkat: "Long Covid bir ömür sürebilir"

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 5 Mayıs 2023 tarihinde koronavirüsün sağlık açısından artık küresel bir acik durum teşkil etmediğini söyledi. Ancak dünya genelinde yaygın olarak koronavirüs vakaları devam ediyor. Hatta iyileşmenin sonrasında bile bazı hastaların semptomlarının sürmesi "Long Covid (Uzayan koronavirüs)" tanımını ortaya çıkarttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bazı insanlarda bu şikayetler birkaç ay sürebiliyor ama şu ana kadarki göstergeler en az iki-üç yıl süren vakalar olduğunu gösteriyor ve hatta bunların daha da uzun süreceğini söylüyor" dedi.

    200'DEN FAZLA ŞİKAYETE YOL AÇABİLİYOR

    HaberTürk'ün haberine göre, Long Covid'in 200'den fazla şikayete yol açabileceğini kaydeden Dr. Seçkin, "Bu kişilerde en çok yorgunluk gözleniyor. Hastaların dörtte birinde var. Şikayetleri solunumla ve yorgunlukla ilgili olanlar ve spesifik olarak bazı organlarda bozukluk yapanlar şeklinde kabaca ikiye ayırabiliriz. Çarpıntı, daha önce olmayan yeni alerji türleri, deri döküntüleri, yorgunluk, halsizlik, konsantre olamama, unutkanlık, kaygı bozukluğu, depresyon, uykusuzluk, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, tat-koku kaybı, merdiven çıkarken gözlerin kararması, kas ağrısı, eklem ağrısı, kas spazmları, karın ağrısı, ishal, reflü, sırt-baş ağrısı, adet bozuklukları, iğne batma hissi, görme bulanıklığı, kulak çınlaması, kulakla ilgili çeşitli şikayetler, denge bozukluğu, sinirsel ağrılar, iğne batması hissi, zaman zaman ateş gibi bir çok şikayet var. Bu şikayetler stres altında, aşırı efor harcandığında, susuz kalınca ve yorulunca daha da artmaktadır" diye konuştu.

    "ÖMÜR BOYU SÜREBİLİR"

    Long Covid'in genellikle 5 ay ve 3 yıl arasında görüldüğünü ifade eden Dr. Seçkin, "Long Covid hayat boyu da sürebilir. Hastalananların yüzde 10-30'unda gelişiyor. Erişkinlerde ise bu oran yüzde 40'tır. Koronavirüs geçirirken ilk haftada 5 ve daha fazla şikayeti olanlarda long covid görülme sıklığı artmaktadır" ifadelerini kullandı.

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