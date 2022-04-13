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İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

13.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz genç Mia Ayliff-Chung Avustralya’daki bir hostelde korkunç bir bıçaklı saldırıya uğradı. İngiltere’nin Congleton, Cheshire bölgesinden Thomas Leslie Jackson ise olay esnasında genç kadına ve saldırgana yardımcı olmak istedi. Genç kadın birkaç kez kafasından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybederken, Jackson da birkaç gün sonra aldığı ciddi yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

İyilikten maraz doğdu! Genç adam canından oldu

Avustralya’da çalışma vizesiyle seyahat ederken hostelde kalan ve yerel bir çiftlikte ücretli olarak çalışan Mia Ayliff-Chung ve Leslie Jackson tesadüf eseri aynı hostelde kalıyordu. Ayliff-Chung kaldığı hostel odasında Smail Ayad isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın kaçmayı başardı ve kendini tuvalete kilitledi. Ayad ise birinci kattaki balkondan atlayıp kaçtı. Jackson ise olayları bilmediği için Ayad’ın yardımına koştu.

Bu esnada başka bir gezgin banyoda yaralı halde bekleyen genç kadının yardımına koştu ve ‘Burada bıçaklanmış biri var’’ diye bağırdı. Bu esnada Jackson da hostele girmiş ve yardım için odaya girmişti. Ayad’ da elindeki bıçakla bağırarak tekrar hostele girmişti. Artık olayları bilmesine rağmen Jackson daha fazla zarar gelmesini önlemek amacıyla genç kadını yalnız bırakmadı. Ancak Ayad tekrar zorla banyoya girdi.

MİA

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HAYATA TUTUNAMADI

SMAİL

Jackson sakinleştirme çabalarına rağmen başarılı olamadı ve birden fazla bıçak yarası aldı. Smail Ayad hem 30 yaşındaki kahraman Thomas’ın hem de 20 yaşındaki Ayliff-Chung’un ölümüne neden oldu. Derbyshire'dan Ayliff-Chung'un kalbine, başına ve boynuna aldığı bıçak yaraları nedeniyle olay yerinde öldüğü ilan edilirken, Jackson altı gün sonra Townsville Hastanesi'nde ağır yaralanmanın ardından hayatını kaybetti. Ölüm nedeni beynindeki bıçak yaralarıydı.

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ÖDÜLLERİNİ AİLESİ ALIYOR

Ölümünün ardından kahramanca davranışı için birçok ödüle layık görülen genç adamın ailesi, ona duydukları özlemden bahsederken hala olayın acısını taşıdıklarını da ifadelerine eklediler.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Avustralya
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