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İzlediği belgeselden sonra hayatı bir anda değişti! Pandemiyi fırsata çevirdi

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminden pek çok sektör etkilendi. Amasya’da yaşayan iki çocuk babası Alparslan Aslan ise, pandemiyi fırsata çevirmeyi başardı. İzlediği bir belgeselden ilham alan Aslan, pandemi döneminde evde kalarak su kabağı oymacılığını kendisine meslek olarak seçti.

İzlediği belgeselden sonra hayatı bir anda değişti! Pandemiyi fırsata çevirdi

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.

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Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“İZLEDİĞİM BELGESELDEN İLHAM ALDIM”

Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, "Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz. Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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