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İzleyenleri korkunç derecede rahatsız eden keşfedilmemiş 8 korku filmi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Korku filmi sevmenize rağmen sürekli aynı şeyleri izliyormuşsunuz hissine kapıldığınız oluyor mu? Sizi bu döngüden çıkarıyoruz. Muhtemelen daha önce duymadığınız, izleyenleri aşırı derecede rahatsız eden, az bilinen 8 korku filminden biriyle hafta sonunuzu renklendirebilirsiniz.

İzleyenleri korkunç derecede rahatsız eden keşfedilmemiş 8 korku filmi

Korku filmi deyince Dawn of the Dead, Saw, A Nightmare on Elm Street, Halloween, Rec ve the Blair Witch Project isimlerini defalarca duymuş hatta izlemişsinizdir. Bu hafta sonunu aradığınız o korkunç korku filmini izleyerek geçireceksiniz.

Kalp atışlarınızı hızlandırıp sizi yerinizden zıplatacak bir korku filmi listesiyle karşınızdayız.

Bazıları o kadar korkutucu ki korku filmi hayranları bile elleriyle yüzlerini kapamak zorunda kaldı.

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KEŞFEDİLMEMİŞ 8 EN İYİ KORKU FİLMİ

1. Hush (2016)

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Netflix’ten izleyebileceğiniz Hush, ormanda yaşayan sağır bir kadının hikayesini konu alıyor. Üzerinde çalıştığı kitabını bitirmeye çalışan Maddie, yeni hayatından oldukça mutludur. Fakat bir gün bilgisayar başındayken kendine gelen bir mesaj her şeyi altüst eder. Mesajda o anki halinin fotoğrafı vardır.

2. Goodnight Mommy (2014)

Tüylerinizi diken diken edecek olan film, estetik operasyon geçirdikten sonra annelerini tanımayan 9 yaşındaki ikiz kız çocuklarının yaptıklarını anlatıyor. Yüzü bandajla sarılı kadını, başka biri olduğunu kabul etmesini sağlamak için yatağa bağlarlar.

3. Last Shift (2014)

Korku filmi hayranlarını bile yerinden zıplatmayı başaran film olarak anılan Last Shift, terk edilmiş bir polis karakolunda ilk vardiyasını tek başına yapan çaylak polis Jessica Loren'in başına gelenleri konu alıyor.

4. Pontypool (2008)

Korku filmleri listesi zombisiz olmaz. Ülkemizde Öldüren Kelimeler adıyla gösterilen Pontypool, Ontario'daki küçük bir kasabayı etkileyen ölümcül virüs sonrası yaşananları konu alıyor. Psikolojik gerilim filmindeki kahramanımız Radyo sunucusu Grant Mazzy, olanları duyunca radyo istasyonunu bir mahsene çevirerek kurtulmaya çalışır...

5. God Told Me To (1976)

Eski ama başarılı korku filmlerin başında gelen God Told Me To, bilimkurgu ile korku türünü harmanlıyor. Ciddi anlamda rahatsız edici sahneler barındıran film, toplu katliam yapan adam ölürken neden insanları öldürdüğünü soran polis memuruna cevap olarak tanrı istedi der. Yaşananlardan sonra polis inancını sorgulamaya başlar.

6. The Banshee Chapter (2013)

Korkuseverlerden tam puan alan The Banshee Chapter, kimyasal bir maddeyi kullandıktan sonra zihni bulanıklaşan ve ardından ortadan kaybolan arkadaşını aramayan başlayan genç gazeteci Anne Roland’ın yaşadıklarını anlatıyor. Bu kimyasalın peşine düşen gazeteci, arkadaşının başına gelenleri öğrenmeye çalışırken kendisini tehlikeli bir dünyanın içinde bulur.

7. Dying Breed (2008)

Kan görmekten hoşlanmayan naif bir yapınız varsa baştan söyleyelim Dying Breed’i asla izlemeyin. Avustralya yapımı film, bir grup zoologun Tazmanya kaplanının varlığını araştırmak üzere Tazmanya’ya gitmesi sonrası yaşananları konu alıyor. Tazmanya kaplanını arayan ekip, insan eti yemekten hoşlanan kabileyle karşı karşıya kalır.

8. Bone Tomahawk (2015)

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Bir BuzzFeed kullanıcısı, "filmlerde kan görmeye karşı yüksek bir toleransa" sahip olmasına rağmen "parmaklarımın arasından izlemek" zorunda kaldığını söyledi. Dört cesur adamın, bir grup esiri, yamyam bir kabilenin elinden kurtarma girişimini anlatacak olan film, eski usul western konseptine sahip.

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