İzleyenleri korkunç derecede rahatsız eden keşfedilmemiş 8 korku filmi

Korku filmi deyince Dawn of the Dead, Saw, A Nightmare on Elm Street, Halloween, Rec ve the Blair Witch Project isimlerini defalarca duymuş hatta izlemişsinizdir. Bu hafta sonunu aradığınız o korkunç korku filmini izleyerek geçireceksiniz.

Kalp atışlarınızı hızlandırıp sizi yerinizden zıplatacak bir korku filmi listesiyle karşınızdayız.

Bazıları o kadar korkutucu ki korku filmi hayranları bile elleriyle yüzlerini kapamak zorunda kaldı.

KEŞFEDİLMEMİŞ 8 EN İYİ KORKU FİLMİ

1. Hush (2016)

Netflix’ten izleyebileceğiniz Hush, ormanda yaşayan sağır bir kadının hikayesini konu alıyor. Üzerinde çalıştığı kitabını bitirmeye çalışan Maddie, yeni hayatından oldukça mutludur. Fakat bir gün bilgisayar başındayken kendine gelen bir mesaj her şeyi altüst eder. Mesajda o anki halinin fotoğrafı vardır.

2. Goodnight Mommy (2014)

Tüylerinizi diken diken edecek olan film, estetik operasyon geçirdikten sonra annelerini tanımayan 9 yaşındaki ikiz kız çocuklarının yaptıklarını anlatıyor. Yüzü bandajla sarılı kadını, başka biri olduğunu kabul etmesini sağlamak için yatağa bağlarlar.

3. Last Shift (2014)

Korku filmi hayranlarını bile yerinden zıplatmayı başaran film olarak anılan Last Shift, terk edilmiş bir polis karakolunda ilk vardiyasını tek başına yapan çaylak polis Jessica Loren'in başına gelenleri konu alıyor.