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İzmir Çiğli'de plastik fabrikasında korkutan yangın

01.12.2020 02:01 | Son Güncelleme:
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İzmir Çiğli'de plastik fabrikasında korkutan yangın

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 10044 sokaktaki bir plastik fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sararken, çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, fabrikada zaman zaman patlama meydana geldi.

Fabrika işçilerinden Ecevit Kılınç, "Yemeğe çıktık hep beraber, 6 kişiyiz. Bir kişi yemeğini alıyor, içeriye geri gidiyor. Arkadaşımızın bağırması üzerine içeri girdiğimizde alevler her yeri sarmıştı. Yangın tüpü ile söndürülecek gibi değildi, her taraf boya kaynıyor. Ondan sonra patlamalar oldu, kendimizi dışarıya attık" dedi.

Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)

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