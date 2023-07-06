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  4. İzmir'de bir kişi tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

İzmir'de bir kişi tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

06.07.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde amcası tarafından tabancayla vurulan 31 yaşındaki yeğen hayatını kaybetti.

İzmir'de bir kişi tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde amca, evinin avlusunda tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan Ali Osman Ş. (31), Torbalı Mahallesi 5048 Sokak'ta ikamet eden amcası S.Ş'in (50) evine gitti. Evin avlusunda başlayan tartışma üzerine S.Ş. tüfekle yeğeni Ali Osman Ş'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Osman Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Osman Ş'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.Ş. gözaltına alındı. (AA)

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