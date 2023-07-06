İzmir'de bir kişi tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde amca, evinin avlusunda tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan Ali Osman Ş. (31), Torbalı Mahallesi 5048 Sokak'ta ikamet eden amcası S.Ş'in (50) evine gitti. Evin avlusunda başlayan tartışma üzerine S.Ş. tüfekle yeğeni Ali Osman Ş'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Osman Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Osman Ş'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.Ş. gözaltına alındı. (AA)

