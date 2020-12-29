İzmir'de dehşet! Betül Tuğluk oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün öğle saatlerinde, Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekibinin yanında gelen Berk A., annesini öldürdüğünü söyledi. Berk A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, adrese gittiklerinde Betül Tuğluk'u bıçaklanarak, ağır yaralanmış halde buldu.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Betül A., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Berk A., karakolda konuşmadı. Susma hakkını kullanan Berk A., sevk edildiği adliyede de ifade vermedi. Berk A., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emekli Betül Tuğluk'un, geçen yıllarda eşinden ayrılıp, oğlu Berk A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

(DHA)



