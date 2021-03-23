İzmir'de dehşete düşüren olay! Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.30 sıralarında Rakım Elkutlu Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre polis memuru olduğu öğrenilen Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste (33), aracın içerisinde bir araya geldi. Burada ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAÇMAYA ÇALIŞAN SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU

Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkarması sonucu arabadan kaçmaya çalışan Üste’yi başından vurdu. Köksal daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nagihan Üste’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Fırat Köksal ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Köksal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meydana gelen olayın gerçekleştirdiği yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (İHA)

